Agentes del ICE matan a tiros a un joven de 26 años colombiano en Maine

Un joven de 26 años ha muerto a tiros por los agentes de Donald Trump. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, ha vuelto actuar. En esta ocasión en el estado de Maine y asegurando en un primer momento que se trataba de una operación específica aunque reconociendo que no era a él a quien buscaban. El joven falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas.

En un vídeo difundido se ve cómo después del tiroteo los agentes se acercan al coche y sacan el cadáver. "Una persona ha fallecido. El ICE está implicado" con este escueto mensaje informaba en su perfil de Facebook de lo ocurrido el líder de la Cámara de Representantes estatal, Ryan Fecteau. Más datos ofrecieron la Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine y la organización Presente! "Era un miembro de nuestra comunidad, un vecino, un ser humano cuya vida fue truncada trágicamente. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todos aquellos que hoy lloran esta pérdida inimaginable", dijeron a través de un comunicado.

Ciudadanos de Maine han salido a la calle como muestra de protesta. La marcha se detuvo frente a la oficina de la senadora federal republicana Susan Collins, que ocupa su escaño desde 1997 y aspira a la reelección en los comicios de medio término de noviembre. "Voten para echarla", gritaba la multitud". En la marcha también se vieron carteles con mensajes como "fuera ICE", "deporten a ICE", "ICE es una organización terrorista nacional" o "detengan las tácticas militares de la Gestapo en ciudades de EEUU". "No más odio, no más miedo, los inmigrantes son bienvenidos aquí", fue otro de los gritos escuchados.

Collins contestó a través de su perfil de la red social X pidiendo una investigación "exhaustiva e imparcial". Hasta la zona del suceso se desplazó la Policía de Maine y el Departamento estatal de Seguridad Pública. También se espera que el FBI analice lo ocurrido.

Las organizaciones pro migrantes denunciaron también que después del tiroteo en el que este joven perdió la vida se recibieron nuevas llamadas alertando de que agentes migratorios continuaban operando en la zona, algo que consideraron "profundamente inquietante". "Esto es devastador, indignante e inaceptable. Sus seres queridos merecen respuestas, y el público merece una explicación completa y transparente de lo sucedido", reprochan.

En lo que va de año al menos seis personas han muerto por disparos del ICE. La muerte de este joven llega después de que la pasada semana, Lorenzo Salgado Araujo, un emigrante mexicano, muriese en un incidente similar en el estado de Texas.

"Decir que tenemos el corazón roto no basta para expresar la magnitud del agotamiento, el terror o el dolor que sentimos. No permitiremos que esta muerte se reduzca a una simple nota al pie en las estadísticas de aplicación de la ley de esta administración", dijo Crystal Cron, directora ejecutiva de Presente!

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