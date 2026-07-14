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El brutal recibimiento en Oslo a la Noruega de Erling Haaland

La selección noruega de fútbol aterrizó este lunes en Oslo y fue recibida por miles de aficionados que realizaron el ya conocido remo vikingo en la capital nórdica.

Recibimiento multitudinario en Oslo a los futbolistas de Noruega

El espectacular recibimiento a Erling Haaland y la selección noruega en Oslo | Antena 3 Noticias | Ana Alcaide Valcárcel

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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La Noruega de Erling Haaland aterrizó este lunes en Oslo tras su brillante actuación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde alcanzaron los cuartos de final. Los de Stale Solbakken cayeron eliminados a las puertas de semifinales, después de tener contra las cuerdas a una Inglaterra que logró remontar (1-2) con un doblete de Jude Bellingham.

El conjunto nórdico ha sido una de las grandes sensaciones de la Copa del Mundo, eliminando a Brasil, pentacampeona del mundo, en los octavos de final con un doblete de un Erling Haaland, quien ha logrado siete tantos en el Mundial 2026. El delantero del Manchester City ha brillando, al igual que el resto de sus compañeros, en un torneo en el que aún siguen con vida Francia, España, Inglaterra y Argentina.

Los Odegaard, Haaland, Sorloth, Berg, Nyland o Nusa fueron recibidos por 90.000 noruegos en Oslo, tras su brillante actuación en el Mundial 2026. Los de Stale Solbakken aterrizaron este lunes en el aeropuerto de la capital nórdica y se desplazaron hasta el centro de la ciudad para recibir un impresionante recibimientos. A los pies del Palacio Real de Oslo replicaron el ya famosos remo vikingo, la celebración que durante un mes han puesto de moda los aficionados noruegos.

Esta vez, como hizo Haaland tras eliminar a Brasil en el MetLfe Stadium, fue el príncipe Haakon Magnus el encargado de golpear el tambor para acompasar una remada impresionante en el centro de la capital nórdica.

El propio Erling Haaland fue también noticia a la llegada de la selección noruega a Oslo por el peculiar souvenir que se trajo desde tierras americanas.

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