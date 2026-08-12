La emotiva carta de Messi a su padre con la que abre la puerta a su retiro: "No sé cómo seguir"

La muerte de Jorge Messi ha dejado a Leo Messi sumido en el dolor y ha abierto una inesperada incógnita sobre el futuro del astro argentino. El capitán de la selección, que acostumbra a mantener su vida privada alejada de los focos, ha compartido una emotiva carta en sus redes sociales para despedirse de su padre, su representante y una de las personas más importantes de su carrera.

En su mensaje, Messi no solo recuerda la figura de Jorge y todo lo que hizo por él desde sus primeros pasos en el fútbol. También deja entrever que su continuidad sobre los terrenos de juego podría estar más cerca de su final de lo que se pensaba. "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", escribe el argentino.

Las palabras de Messi reflejan hasta qué punto la pérdida de su padre ha afectado a su vida. Jorge estuvo junto a él desde el inicio de su trayectoria y ejerció como su representante durante buena parte de su carrera, acompañándolo en el camino que terminó convirtiéndolo en el mejor futbolista de todos los tiempos.

El Mundial que Jorge no pudo ver

Uno de los pasajes más dolorosos del mensaje está relacionado con el Mundial. Messi recuerda que su padre le había pedido durante mucho tiempo que disputara un último campeonato del mundo y que su estado de salud empeoró precisamente poco antes del comienzo del torneo.

"Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste", recuerda el futbolista. Jorge no pudo viajar finalmente a la cita mundialista, pese a que Messi confiaba en que pudiera recuperarse. El argentino relata que ambos soñaban con llegar hasta la final y que él quería conquistar el título para poder dedicárselo a su padre.

"Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva", explica. El recuerdo del torneo está inevitablemente ligado al esfuerzo físico que tuvo que realizar el delantero. Messi reconoce que intentó superar sus propios límites, pero que su cuerpo terminó diciendo basta. "No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", confiesa.

Jorge Messi tampoco pudo disfrutar en plenitud de aquella histórica conquista de Argentina, la cuarta estrella mundialista del país y la segunda de la carrera de su hijo. Un título que Messi había perseguido durante años y que terminó de cerrar su colección de grandes trofeos con la selección.

Un futuro todavía sin fecha

Las palabras del argentino han provocado especulaciones sobre una posible retirada, aunque Messi no ha anunciado oficialmente que vaya a abandonar el fútbol. El delantero mantiene actualmente contrato con Inter Miami y tampoco ha comunicado su adiós a la selección argentina. Sus declaraciones reflejan, por ahora, el impacto emocional de una pérdida personal que le ha llevado a cuestionarse cuánto tiempo más quiere continuar jugando.

Después de una carrera marcada por títulos, récords y éxitos, Messi afronta ahora una etapa completamente diferente. Y, por primera vez, el futbolista que durante décadas encontró en el fútbol su refugio reconoce que ya no tiene claro cuánto tiempo seguirá recurriendo a él.