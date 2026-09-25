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La atleta Laura Rodríguez denuncia una agresión sexual mientras entrenaba a plena luz del día

"Alzo la voz por que el pasado 12 septiembre sufrí una agresión sexual mientras entrenaba a plena luz del día".

La atleta Laura Rodríguez, en una imagen de su cuenta de Instagram

La atleta Laura Rodríguez, en una imagen de su cuenta de Instagram IG: lauritaathletics

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
Publicado:

La atleta Laura Rodríguez ha denunciado una agresión sexual que sufrió el pasado 12 de septiembre mientras entrenaba "a plena luz del día"

"Aprovecho esta publicación para alzar la voz: Alzo la voz por que el pasado 12 septiembre sufrí una agresión sexual mientras entrenaba a plena luz del día", indica Laura Rodríguez en su cuenta de Instagram.

La atleta española denuncia que "ninguna mujer tendríamos que pasar por esto", muestra su indignación porque "yo solo estaba entrenando".

"Alzo la voz por que las tendríamos que sentirnos seguras siempre, sin necesidad de tener miedo de estar solas", explica Laura Rodríguez su post de Instagram, en el que deja claro que alza la voz porque "no tengo vergüenza, solo rabia".

"tengo derecho a contar lo que me ocurrió, a poner límites y que se me escuche"

"Alzo la voz para todas aquellas que sufren en silencio , aquí estoy yo y pueden contar conmigo. NO ESTÁIS SOLAS💜 Alzo la voz por que no importa lo que hacía ni cómo iba vestida, la culpa es únicamente de quien decidió agredirme. Alzo la voz por que hoy doy un paso más", indica Laura Rodríguez

"Alzo la voz por que no comparto esto para recibir lástima, comparto esto por que tengo derecho a contar lo que me ocurrió, a poner límites y que se me escuche. Quería aprovechar para agradecer públicamente a mi familia sobre todo por estar ahí. A @ajvidreres por todo el apoyo recibido desde la noticia", añade la atleta española.

Mensaje íntegro de Laura Rodríguez

Domingo pasado participé por 2ª vez en la @bimboglobalrace donde tuve que abandonar en el km 7 , mi cabeza simplemente falló.

Aprovecho esta publicación para alzar la voz:

• Alzo la voz por que el pasado 12 septiembre sufrí una agresión sexual mientras entrenaba a plena luz del día.

• Alzo la voz por que ninguna mujer tendríamos que pasar por esto.

•Alzo la voz por que yo solo estaba entrenando.

• Alzo la voz por que las tendríamos que sentirnos seguras siempre , sin necesidad de tener miedo de estar solas .

•Alzo la voz por que no tengo vergüenza , solo rabia.

•Alzo la voz para todas aquellas que sufren en silencio , aquí estoy yo y pueden contar conmigo.

NO ESTÁIS SOLAS💜

•Alzo la voz por que no importa lo que hacía ni cómo iba vestida , la culpa es únicamente de quien decidió agredirme.

•Alzo la voz por que hoy doy un paso más.

• Alzo la voz por que no comparto esto para recibir lástima , comparto esto por que tengo derecho a contar lo que me ocurrió , a poner límites y que se me escuche .

Quería aprovechar para agradecer públicamente a mi familia sobretodo por estar ahí.

A @ajvidreres por todo el apoyo recibido desde la noticia.

Por todo el trabajo que han hecho y que están haciendo @mossos , @policialocalvidreres @iasgirona

• Respecto a lo deportivo y físicamente estoy bien , dentro de todo lo horrible puedo contarlo .

Sigo entrenando y dando lo mejor de mí para la próxima, no dudéis que esto tampoco me hará caer 💜

•Como bien dice @atmpedroruiz tenemos los cimientos puestos y demostraremos este potencial , por más dura que esté siendo la vida.📈

“Familiares y conocidos que estén viendo esta publicación, ruego por favor que por salud esto no llegue a oídos de mis abuelas”

Caída fuerte , pero en mi mente lo único que puede acabar conmigo será la muerte🔜

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