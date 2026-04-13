Thomas Partey se declara inocente de dos nuevas acusaciones de violación

El centrocampista ghanés del Villarreal, Thomas Partey, se ha declarado este lunes inocente ante el Tribunal Penal de Southwark de dos nuevas acusaciones de presunta violación correspondientes a diciembre de 2020.

El jugador, de 32 años, compareció ante la justicia británica para negar haber violado en dos ocasiones a una misma mujer en Londres. Estas nuevas imputaciones se suman a los cargos ya presentados en julio del año pasado, cuando fue acusado de cinco violaciones y una agresión sexual por hechos ocurridos entre 2021 y 2022.

Partey, que fichó por el Villarreal en el verano de 2025 tras su etapa en el Arsenal, ya se había declarado inocente de esas acusaciones, cuyo juicio estaba previsto inicialmente para noviembre de este año.

Sin embargo, tras la incorporación de los dos nuevos cargos, el juez Tony Baumgartner decidió que todas las acusaciones se juzguen de forma conjunta. No obstante, advirtió de que el proceso podría retrasarse hasta enero del próximo año.

7 cargos de violación y uno de agresión sexual

En total, el futbolista se enfrenta a siete cargos de violación y uno de agresión sexual, relacionados con denuncias de cuatro mujeres diferentes.

Actualmente, Partey se encuentra en libertad bajo fianza, con la condición de no contactar con las presuntas víctimas. La próxima vista previa al juicio está fijada para el 14 de mayo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.