Ter Stegen: "Se mueve mucho dinero y no hay para lo importante"

Marc-André Ter Stegen, portero del Barcelona, mostró su enfado tras el gol no concedido a Lamine Yamal en una jugada en la que existen dudas de si el balón cruzó o no por completo la línea de gol. El guardameta alemán cargó contra LaLiga por no tener la tecnología de línea de gol para este tipo de jugadas y calificó de "vergüenza" que no haya dinero "para lo importante".

"Me faltan palabras para las cosas de la tecnología de la línea... Que no encuentran una buena toma para chequearlo, me parece una vergüenza para el futbol. Otras Ligas lo tienen y, obviamente lo dije antes, el mundo este mueve mucho dinero y no hay dinero para lo importante. Me parece una vergüenza. Teníamos todos a favor y no pudimos mantener la ventaja", explicó Ter Stegen.

El portero alemán también hizo autocrítica y aseguró que han fallado en "los momentos clave".

"Si no ganas ningún título, sí, estamos decepcionados con nostros mismos porque al final puedes hablar del árbitro, de esto o de lo otro, pero somos nosotros los que en los momentos clave hemos fallado. Es culpa nuestra. No hemos estado al nivel que deberíamos haber estado", afirmó Ter Stegen.

Las críticas de Ter Stegen en la jugada del gol fantasma de Yamal no fueron las únicas. Xavi Hernández fue muy crítico también con el arbitraje y las decisiones de Soto Grado.

"El árbitro ha condicionado. Dije en la previa que ojalá pasará desapercibido y acertara. Ninguna de las dos. Es una lástima. Si queremos ser la mejor Liga del mundo hay que avanzar en este sentido. ¿Supongo que estaremos todos de acuerdo en este caso? Si queremos ser la mejor Liga , hay que poner la tecnología de gol", apuntó Xavi.

Por su parte, Carlo Ancelotti no comparte el análisis de esa jugada y afirmó que en ninguna toma se puede determinar que el balón cruzara la línea de gol.

"Creo que el gol no era gol porque no hay una imagen clara que demuestra que ha entrado y el penalti es claro sobre Lucas Vázquez. Yo me quedo con el partido que ha sido bueno por nuestra parte y del Barcelona, ​​que ha mostrado muchas cualidades. en los jóvenes. Ha sido un partido de alto nivel", sentenció Ancelotti.

