Real Madrid - Barcelona en directo: ¡gol de Fermín! (1-2)

Llega el último Clásico de la temporada en un contexto completamente diferente en ambos equipos, el Real Madrid buscará dejar cerrada la Liga y aventajar en 11 puntos al Barça con 18 puntos por jugarse. Todo lo contrario en el equipo de Xavi, al que solo le vale la victoria para poder acercarse a 5 puntos y abrir la lucha por el título.

Sin duda y pese a lo que diga la hemeroteca, será un Clásico marcado por lo sucedido esta semana en la Champions League, donde los blancos accedieron a semifinales tras 'cargarse' al Manchester City, reciente campeón, en una fatídica tanda de penaltis; el Barça, por contra, volvió a caer en Europa a manos del PSG y a pesar de haberse impuesto en el partido de ida (2-3). Los galos remontaron el tanto de Raphinha y aprovecharon la expulsión de Araújo para eliminar a los catalanes.

No obstante, siempre se dice que en un Clásico poco importa la forma en la que puedan llegar Madrid y Barça, la eterna rivalidad y la adrenalina que despierta este encuentro en ambas plantillas está por encima de todo. En la entidad catalana no hay tiempo para lamentos y fue el propio Joan Laporta el que no ha tardado en lanzar un mensaje a los jugadores: "Estoy pasando la decepción pero iremos a Madrid a ganar", respondió el presidente a la pregunta de un joven en el Conde de Godó.

Los blancos todavía no han perdido en casa

Los azulgranas, además, no saben lo que es ganar al eterno rival esta temporada: perdieron en la ida de Liga 1-2 tras un doblete de Jude Bellingham y también en la final de la Supercopa de España (1-4). Sobre el papel parten como favoritos los hombres de Ancelotti, que todavía no conocen la derrota como locales esta temporada en ninguna de las competiciones, es más, solo han empatado cuatro encuentros (2 de Liga y 2 de Champions). Sin embargo, el FC Barcelona intentará repetir lo que sucedió en marzo de 2022, hace dos temporadas, cuando fueron capaces de ganar 0-4.

Ausencias en Madrid Barça

No habrá muchas ausencias en el Clásico de hoy, en la parte madridista estarán ausentes David Alaba y Thibaut Courtois mientras que en los azulgranas son bajas Balde y Gavi. El encargado de pitar el encuentro de hoy será Carlos Soto Grado.

Estos son los onces oficiales del Clásico

11 del Real Madrid : Lunin; Lucas, Tchouaméni, Rüdiger, Camavinga; Modric, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius y Rodrygo.

: Lunin; Lucas, Tchouaméni, Rüdiger, Camavinga; Modric, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius y Rodrygo. 11 del Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsí, Cancelo; De Jong, Christensen, Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

