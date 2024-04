Carlo Ancelotti: "No era gol porque no hay una imagen clara que demuestre que ha entrado"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se refirió al gol fantasma de Lamine Yamal y principal foco de polémica en el Clásico jugado este domingo en el Bernabéu y que finalizó con una victoria (3-2) que deja LaLiga encarrilada para el conjunto blanco.

"No quiero opinar de lo que piensa Xavi, cada uno tiene su opinión, prefiero evaluar un partido igualado, competido, de lucha, con buenos momentos del Barcelona y nuestros", valoró Ancelotti.

"Creo que el gol no era gol porque no hay una imagen clara que demuestra que ha entrado y el penalti es claro sobre Lucas Vázquez. Yo me quedo con el partido que ha sido bueno por nuestra parte y del Barcelona, ​​que ha mostrado muchas cualidades. en los jóvenes. Ha sido un partido de alto nivel", analizó Ancelotti.

El de Reggiolo reconoció que la victoria "es un paso muy importante" de cara al título, pero exigió a su equipo que no bajen "los brazos porque LaLiga sigue".

"Es un paso muy importante el que hemos dado para ganar LaLiga, tenemos mucha ventaja pero no tenemos que bajar los brazos porque LaLiga sigue. Tenemos que hacer algunos puntos más y es la única manera de preparar bien la semifinal de la Champions que llegan pronto", advirtió Ancelotti.

"De momento ha sido una temporada espectacular, con todos los problemas que hemos tenido, sobre todo físicos. Que el Barcelona merecía ganar el partido hay que verlo, honestamente un empate podía ser correcto y para nosotros no era malo", añadió el entrenador italiano.

"Al final hemos sido capaces de ganar el partido con la última gota de energía para ponernos bien en la tabla. Cuando hemos empatado a dos, ellos han intentado meter muchos jugadores en ataque perdiendo equilibrio y teníamos transiciones sencillas. Pudimos marcar antes con Vini y al final lo hemos hecho porque ellos lo intentaron todo", explicó Ancelotti.

El italiano razonó el cambio de Vinícius y el enfado del brasileño tras ser sustituido.

"A Vinícius no le ha gustado el cambio, quería seguir pero el esfuerzo de los delanteros ha sido tremendo teniendo en cuenta el partido pasado. Les pedimos defensor, trabajar por el equipo y son los que más distancia hacen con velocidad, atacan la profundidad y gastan mucha energía. Entiendo que quería seguir pero era necesario meter piernas frescas", apuntó Ancelotti.

El entrenador del Real Madrid habló también sobre Jude Bellingham y su gol que certificó la victoria ante el Barcelona.

"Ha llegado al momento justo tras jugar un partido con mucho esfuerzo, trabajando mucho. Hacía tiempo que no marcaba goles y ha hecho uno fundamental para ganar LaLiga", indicó Ancelotti.

El italiano también ensalzó el partido de Lucas Vázquez y el bueno momento por el que atraviesa.

"Es un jugador muy importante, no sólo por lo que ha hecho hoy, por lo que ha hecho durante toda la temporada. En este momento tiene un nivel muy alto, compite con uno de los mejores laterales del mundo como Carvajal. Hoy Lucas ha marcado la diferencia como otros muchos partidos. Carvajal podía jugar pero hay jugadores que en este momento de la temporada están muy bien esencialmente, uno es Lucas y otro Modric. Nos ayudan mucho tras un desgaste inmenso como el del miércoles", explicó Ancelotti.

"Los próximos días la mejor manera de preparar el final de temporada es seguir intentando ganar los partidos que tenemos que jugar. Para preparar bien la semifinal tenemos que dar lo mejor el viernes. Lo hemos hecho muy bien, mejor no se podía hacer. Muy pocos pensaban que se podía hacer pero como de costumbre no hemos bajado los brazos", sentenció el italiano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com