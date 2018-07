Tarjeta roja contra la violencia de género: la bonita iniciativa de la Serie A

La Serie A promovió este fin de semana una gran iniciativa contra la violencia de género. Bajo el lema de #unrossoallavioenza -una roja a la violencia- jugadores y entrenadores disputaron sus partidos con una raya roja en sus mejillas, simulando una tarjeta roja al maltrato a la mujer.

Jugadores como Dybala, Higuaín, Icardi, Buffon, Callejón, Nainngolan...etc quisieron unirse a una iniciativa también defendida por árbitros, aficionados y entrenadores como Allegri o Spalletti.

La cuenta oficial de Twitter de la Serie A quiso mostrar el bonito gesto que este fin de semana se ha llevado a cabo en Italia a través de varios tuits con las fotos de los jugadores con una marca roja en sus caras.

Anche gli ufficiali di gara si uniscono a Lega Serie A e @assocalciatori in collaborazione con @WeWorldOnlus e scendono in campo per dare un simbolico cartellino rosso alla violenza sulle donne in occasione della 34ª Giornata di Serie A TIM. #unrossoallaviolenza #LazioSamp pic.twitter.com/zaWuKsJ0Y0 — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 22 de abril de 2018

