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Quién es María, la Princesa Futbolera Guerrera, a la que recuerdan los campeones del mundo: "La segunda estrella eres tú"

Entre los muchos momentos que ha habido sobre el escenario de la Plaza de Cibeles destaca uno muy especial, muy emotivo. En medio de la fiesta, los jugadores han recordado a María Caamaño, la joven salmantina conocida como la "Princesa Futbolera Guerrera".

Imagen publicada en la cuenta de IG de Álex Baena y facilitada por Europa Press

Quién es María, la Princesa Futbolera Guerrera, a la que recuerdan los campeones del mundo: "La segunda estrella eres tú" | @alexbbaena (Instagram)

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Uno de los momentos más emotivos de la celebración de la selección española en la Plaza de Cibeles fue cuando recordador a esa "personita muy especial para ellos". Se trata de María Caamaño, una niña de 13 años que el pasado mes de abril murió a causa de un sarcoma de Ewing.

En medio de la fiesta y los cánticos, el capitán tomó el micrófono y quiso recordar a la pequeña y a su familia con quien Álex Baena tuvo una estrecha relación.

Baena ya antes, a través de las redes sociales, tuvo un sentido homenaje para la conocida como la "Princesa Futbolera Guerrera".

"Todo por ti. Gracias María. Te lo mereces", el comentario acompaña a una imagen, aparentemente generada con IA. En ella se le puede ver a la pequeña salmantina ante una pancarta que dice 'La segunda estrella eres tú'.

María Caamaño es una niña salmantina que falleció el pasado mes de abril con solo 13 años por un sarcoma de Ewing. Baena colaboró en muchas ocasiones con la pequeña y su familia para actos del proyecto 'La Sonrisa de María' con el objetivo de financiar la investigación médica de esta enfermedad.

María estuvo en el escenario con la Selección Española en 2024 cuando la Roja celebró en Madrid el triunfo de la Eurocopa.

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