Simeone: "Miraba el Clásico y decía 'eliminamos dos veces al Barcelona, Dios mío'"

Diego Pablo Simeone no dudó en elogiar al Barcelona tras la conquista del título de Liga, al que calificó como el mejor equipo del momento, aunque recordó que el Atlético ha sabido competirle.

"El Barcelona es el mejor equipo que juega posiblemente en el mundo y ganó una Liga merecidísima desde el principio al final"

"Sinceramente, lo venimos hablando durante la temporada, el Barcelona es el mejor equipo que juega posiblemente en el mundo y ganó una Liga merecidísima desde el principio al final. El año pasado la ganó de la misma manera con una contundencia increíble. Felicitarlos, juegan un fútbol increíble y yo lo miraba el partido de ayer y decía 'dejamos dos veces eliminado al Barcelona… Dios mío'", afirmó en rueda de prensa.

El técnico rojiblanco también analizó la situación de su equipo en el tramo final del campeonato, con la tercera plaza como objetivo: "Vos, cuando sales a jugar con la pelota con unos amigos, quieres ganar. Todos queremos ganar siempre. Es el estímulo que este deporte te da, que es competir, ya sea amateur o profesional. A nosotros nos toca profesional, a algunos amateur. Y no creo que a alguno que le toque amateur vaya diciendo que no tiene ganas de ganar; van a jugar para divertirse y hacer lo que le gusta, que es jugar al fútbol".

Ocho bajas antes de visitar El Sadar

El Atlético afronta el próximo partido ante Osasuna con una lista importante de ausencias: Julián Álvarez, Giuliano Simeone, José María Giménez, Nico González, Johnny Cardoso, Nahuel Molina y Pablo Barrios por lesión, además de Álex Baena por sanción.

"Como siempre buscaremos jugar los partidos con el mejor equipo que pensemos para poder ganar el encuentro”, explicó Simeone, que avanzó que podrían tener protagonismo jugadores del filial. "Seguramente, participarán algunos chicos" y espera que "sigan aprovechando esta oportunidad tan linda".

"Prefiero explicarlo en otro momento"

Cuestionado sobre lo aprendido esta temporada, el argentino evitó profundizar: "La pregunta está buena. Estaría bueno responderla en otro momento, porque los especialistas dirían que serían excusas toda las que dimos, porque no ganamos nada en realidad, así que prefiero explicarla en otro momento. Así, los especialistas no tienen lugar para que todo lo que pueda decir sean excusas".

Por último, restó importancia a posibles cambios en la plantilla de cara al futuro: "Yo creo que son ciclos que van cambiando, son momentos que, obviamente, el grupo y el equipo tendrán que atravesar y los futbolistas que vengan tendrán que tener esa personalidad para ocupar lugares importantes".

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