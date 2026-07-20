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Sigue en directo la llegada de la Campeona del Mundo: la selección española aterriza en Madrid

La selección española de fútbol aterriza en el aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez. Síguelo aquí en directo.

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Beatriz García
Beatriz García
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La selección española de fútbol, flamante campeona del mundo tras imponerse a Argentina en la final disputada en Estados Unidos, aterriza este lunes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Sigue en directo el aterrizaje de la sección en el vídeo principal de este artículo.

La expedición, que viaja en un avión de Iberia procedente del Aeropuerto Internacional de Newark (Nueva York), despegó con retraso debido a la prórroga de la final y a las celebraciones posteriores al histórico triunfo. A bordo del Airbus A350 viaja también el trofeo que acredita a España como campeona del mundo, la segunda estrella de su historia tras la conquistada en Sudáfrica en 2010.

La expectación en Barajas es máxima. Desde primeras horas de la mañana, decenas de aficionados vestidos con la camiseta de la selección esperan la llegada de los campeones en la Terminal 4, donde también se han acreditado más de 200 periodistas de medios nacionales e internacionales para cubrir el recibimiento.

La celebración de La Roja

Los actos oficiales comenzarán a las 17:30 horas con la recepción de la selección por parte de la Casa Real. Media hora después, el equipo se desplazará al Palacio de la Moncloa para ser recibido por el presidente del Gobierno y, a partir de las 19:00 horas, iniciará el tradicional recorrido en autobús descapotable por las calles de Madrid.

Según ha informado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la rúa recorrerá algunos de los puntos más emblemáticos de la capital hasta finalizar en la plaza de Cibeles, donde se celebrará el acto central de homenaje a los campeones. El itinerario partirá desde la zona de Moncloa y continuará por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova, en sentido contrario al habitual, para seguir por Jorge Juan, Goya y Serrano, atravesar la Puerta de Alcalá y concluir en Cibeles a través de Alfonso XII y Montalbán.

Mientras tanto, desde las 18:00 horas, el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones ofrecerá un programa de música y animación para acompañar la espera de los aficionados. La RFEF ha anunciado la participación de varios DJ, artistas invitados y distintas actuaciones antes de la llegada de los jugadores y el cuerpo técnico, prevista aproximadamente para las 21:00 horas.

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