La tortuga Yellow acierta la final del Mundial y desata la fiebre entre sus seguidores tras el triunfo de España

La tortuga Yellow volvió a convertirse en uno de los grandes fenómenos del Mundial 2026 al acertar el resultado de la final entre España y Argentina. El animal, que reside en Sea Life Benalmádena, había elegido la bandera española en su ya tradicional pronóstico previo al partido, una predicción que terminó cumpliéndose tras la victoria de la selección por 1-0.

La repercusión de la tortuga ha ido incluso más allá del fútbol. Tras confirmarse la victoria de España, algunos de los empleados del acuario han decidido quedarse con este recuerdo de por vida tatuándose a Yellow junto con dos estrellas. "Esta idea nació gracias a Cucurella. Escuchamos que si ganaban, él se tatuaría a Luis de la Fuente y nosotros pensamos que haríamos lo mismo, pero con nuestra Yellow", explica una de las trabajadoras.

Todo un homenaje al animal que ha acompañado con sus predicciones el camino de la selección hasta el título. "No nos lo podíamos creer. Partido a partido nuestra Yellow acertaba. Ha sido como un sueño", detalla María Morondo, directora de Marketing del Sea Life Benalmádena.

A lo largo del campeonato, la tortuga talismán también había pronosticado correctamente las victorias de España frente a Uruguay en la fase de grupos, Austria en dieciseisavos, Portugal en octavos, Bélgica en cuartos y Francia en semifinales, completando un pleno de aciertos que la convirtió en un fenómeno viral durante el torneo.

Aunque sus predicciones tienen un carácter puramente simbólico, Yellow ya forma parte de las curiosidades más recordadas de este mundial, al igual que lo fue el pulpo Paul en el 2010. Dieciséis años después del título logrado en Sudáfrica, la selección volvió a levantar la Copa del Mundo y un animal le acompaña como oráculo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.