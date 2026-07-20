El gol de Ferran Torres hace temblar España en la final del Mundial: así lo recogieron los sismómetros

La euforia por la conquista del segundo Mundial de la historia de España no solo se sintió en las calles. También quedó registrada bajo tierra. Y es los sismómetros repartidos por distintos puntos del país detectaron las vibraciones provocadas por las celebraciones de los aficionados durante la final ante Argentina, especialmente tras el gol de Ferran Torres que decidió el título en la prórroga.

Así lo ha informado este lunes el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que ha analizado los registros obtenidos por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya (ICGC).

El estudio, procesado por el investigador Jordi Díaz, de Geociencias Barcelona (GEO3BCN-CSIC), confirma que los saltos, gritos y celebraciones de miles de personas dejaron una huella perfectamente identificable en los sensores sísmicos.

Tres momentos que hicieron vibrar el suelo

Los registros muestran tres grandes picos de actividad durante la retransmisión de la final. El primero corresponde al gol de Ferran Torres, que dio a España la ventaja definitiva frente a Argentina y acabó convirtiéndose en el tanto de la segunda estrella.

Los sismómetros también detectaron un segundo pico cuando la selección volvió a marcar, aunque el tanto terminó siendo anulado por el VAR.

La mayor sacudida de toda la noche llegó, sin embargo, con el pitido final. La celebración colectiva por la conquista del Mundial provocó la vibración más intensa registrada durante el encuentro.

Señales en toda España

Las vibraciones fueron detectadas por estaciones sísmicas distribuidas por toda la geografía española. Los sensores registraron movimiento en localidades como Algeciras, Alcoy, Cádiz, Granada, Elda, Huelva, Granollers, Barcelona o Lleida, entre otros puntos del país.

En Cataluña, la Red Sísmica Educativa del GEO3BCN-CSIC también identificó las celebraciones en municipios como Mollet del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Banyoles, Olot y Torroella de Montgrí.

No es la primera vez

No es la primera ocasión en la que una gran celebración futbolística deja su huella en los sismómetros. Durante las semifinales del Mundial frente a Francia ya se detectaron vibraciones en Sabadell, mientras que en los octavos de final contra Portugal un acelerómetro del IGN instalado en Algeciras registró el movimiento generado tras el gol de Mikel Merino.

El precedente más conocido se produjo en la final de la Eurocopa de 2024 frente a Inglaterra. Entonces, los sensores instalados en Madrid y Barcelona también captaron las celebraciones provocadas por los goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal.

Aunque estas vibraciones no tienen origen geológico, los científicos las consideran un ejemplo de sismicidad inducida por la actividad humana, un fenómeno que vuelve a demostrar cómo un acontecimiento capaz de reunir y emocionar a millones de personas puede llegar, literalmente, a hacer temblar el suelo.

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