Setién: "Algo no estará haciendo bien Bartra si está en el Betis tras jugar en el Barcelona y el Dortmund"

Quique Setién ha sorprendido a propios y a extraños con sus declaraciones sobre Marc Bartra, uno de los fijos en la defensa de su Betis. El técnico, en palabras a RAC 1, le ha dado lo que muchos podrían considerar como un buen 'zasca' por formar parte de la plantilla andaluza tras estar en Barça y Borussia Dortmund.

"Yo siempre le digo que algo no estará haciendo bien si después de estar allí ahora está en el Betis, un equipo menor que esos dos en los que has estado. No es un buen síntoma para él, pero sí para nosotros", afirma.

Setién le da además un consejo: "Es tremendamente impulsivo. Quiere estar en todo... Yo siempre le digo que mire a Piqué. Siempre bien colocado, siempre decidiendo bien. Le digo que le analice, que yo no le podré enseñar lo que le puede enseñar un jugador de ese nivel".