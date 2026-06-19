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La seguridad no reconoce a Borja Iglesias y le impide entrar a la concentración de España: "¿Eres jugador?"

El surrealista momento de Borja Iglesias en Chattanooga: el vigilante no le reconoce y le impide pasar a la concentración de la selección en el Mundial.

Borja Iglesias durante el día de descanso de la selección española

Borja Iglesias durante el día de descanso de la selección española EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

Borja Iglesias protagonizó este jueves una de las anécdotas más curiosas de la concentración de la selección española en Chattanooga (Tennessee, EE.UU.), donde la selección española prepara su segundo partido del Mundial de 2026.

El delantero del Celta de Vigo tuvo problemas para regresar al centro de entrenamiento después de disfrutar del día libre concedido por el seleccionador Luis de la Fuente a sus futbolistas tras el empate 1-1 ante Cabo Verde.

Le piden identificarse

Los jugadores aprovecharon la jornada de descanso para pasar tiempo con familiares y amigos antes de volver a centrarse en el duelo frente a Arabia Saudí.

Borja Iglesias pasó parte del día junto a su pareja, la creadora de contenido María Valero, y varios amigos. Tras una mañana de piscina en el hotel, el grupo salió a comer fuera.

La sorpresa llegó a su vuelta, cuando los miembros del dispositivo de seguridad que controlaban el acceso a las instalaciones no reconocieron al internacional español y le impidieron entrar inicialmente.

Los agentes le solicitaron el pase de acceso, le preguntaron su nombre e incluso si realmente era jugador de la selección española.

Con sentido del humor

La situación generó algunas risas entre quienes se encontraban a la entrada del complejo. Mientras Borja trataba de explicar quién era, uno de los hombres presentes junto a la puerta observaba la escena con evidente sentido del humor.

Finalmente, todo quedó en una simple anécdota y el delantero pudo acceder sin mayores problemas a la concentración del combinado nacional. Tuvo que recurrir a la seguridad privada de la RFEF.

Una historia tan inesperada como curiosa en pleno Mundial, donde Borja Iglesias sigue esperando su oportunidad después de no disputar minutos en el estreno de España ante Cabo Verde.

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