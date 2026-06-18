¿Y ahora qué? El camino de España en el Mundial tras el inesperado empate ante Cabo Verde

Debutar en una Copa del Mundo nunca es sencillo y a España históricamente nunca se le han dado especialmente bien los estrenos en los mundiales. Y es que la selección española de fútbol tan solo ha ganado uno de sus últimos cinco primeros partidos en un debut mundialista, lo hizo en Qatar 2022: triunfo y goleada ante Costa Rica (7-0). Una excepción en los últimos veinte años, comenzando con la inesperada derrota ante Suiza (0-1) en el estreno en Sudáfrica 2010. Pero fueron las cosas cuatro años después, en el estreno en Brasil 2014, cuando España, ya como vigente campeona mundial, se estrellaba (1-5) con estrépito ante Países Bajos.

En el Mundial de Rusia 2018, España se estrenaba con un empate (3-3) ante Portugal y el pasado lunes 16 de junio, la selección española de fútbol volvía a defraudar ante Cabo Verde (0-0) en su estreno en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Desde que España se coronó campeona del mundo en el Soccer City de Johannesburgo, los nuestros solo han ganado tres partidos en los últimos tres Mundiales (ante Australia en Brasil 2014, frente a Irán en Rusia 2018 y ante Costa Rica en Qatar 2022). La pregunta obligada es cuál es el camino que le resta a España ahora en el Mundial 2026 y cómo afecta el empate ante Cabo verde a sus opciones de volver a ser campeona del mundo 16 años después.

Lo primero que hay que señalar es que los dos partidos que restan del Grupo H (Arabia Saudí y Uruguay) ya son finales para la España de Luis de la Fuente. Cierto es que en esta Copa del Mundo, tras la ampliación de selecciones clasificadas (48 en vez de 32) y grupos (12 en lugar de 8), las opciones de meterse en las rondas eliminatorias son mayores: pasan los ocho mejores terceros de los doce grupos, un hecho que abre las posibilidades de clasificación para la actual campeona de Europa. Con la calculadora en la mano, podría valer con una victoria para estar en la ronda de dieciseisavos de final, pero el empate entre Arabia Saudí y Uruguay (1-1) deja muy abierto el Grupo H. Cualquier escenario es ahora mismo posible e incluso podría producirse un cuádruple empate a cuatro puntos, algo que obligaría a tirar del golaveraje para saber qué equipos se clasifican.

La selección española de fútbol volverá a saltar a escena en tres días, el domingo 21 de junio ante Arabia Saudí a las 18:00 horas (horario peninsular) en el Mercedes-Benz Arena de Atlanta. Y la fase de grupos se cerrará con un duelo ante Uruguay en Guadalajara (México) el sábado 27 de junio a las 02:00 horas (horario peninsular). Las cuentas son claras: si se ganan los dos partidos, el primer puesto estaría garantizado, siempre que Cabo Verde no firmara el milagro de ganar también sus dos partidos ante Arabia Saudí y Uruguay. Con un empate y un triunfo también estaría garantizado el pase a 1/16 de final, con cinco puntos se podría pasar como primero, segundo o tercero del grupo, en función de los resultados.

El único escenario que podría provocar una eliminación con la que nadie cuenta es que la selección española perdiera ante Arabia Saudí y Uruguay, o empatara los dos partidos: con tres puntos es muy probable que no se entre entre los ocho mejores terceros.

El posible camino de España hacia la final del Mundial 2026

Lo que sí se sabe seguro es que a España, siempre que quede primera o segunda del Grupo H, se cruzará con el primero o segundo clasificado del Grupo J (Argentina, Argelia, Austria y Jordania). Todo hace indicar que la Argentina de Messi y Scaloni será primera de su grupo, por lo que España evitaría medirse con la campeona del mundo si logra finalizar como primera de grupo, quedando segunda se expone a un duelo bomba en 1/16 de final del Mundial 2026.

La segunda cuestión que se conoce con seguridad es que si España finaliza primera del Grupo H irá por el lado izquierdo del cuadro, jugando su partido de 1/16 de final ante la segunda del Grupo J el jueves 2 de julio a las 21:00 horas en Los Ángeles. Por el contrario, si la selección española de fútbol termina como segunda clasificada del Grupo H se mediría, por el lado derecho del cuadro, al primero del Grupo J el sábado 4 de julio (00:00 horas) en Miami.

Los dos posibles caminos de España en el Mundial 2026, quedando primera o segunda del Grupo H, serían los siguientes:

Lado izquierdo del cuadro (España como primera de su grupo)

Dieciseisavos de final: Austria o Argentina | 2 de julio 21:00 horas

Octavos de final: Ante el segundo del Grupo K (Portugal, Colombia, Congo y Uzbekistán) o el segundo del Grupo L (Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá) | 6 de julio 21:00 horas

Cuartos de final: Bélgica / Turquía | 10 de julio 21:00 horas

Semifinales: Países Bajos, Francia o Alemania | 14 de julio 21:00 horas

Lado derecho del cuadro (España como segunda de su grupo)

Dieciseisavos de final: Austria o Argentina | 4 de julio 00:00 horas

Octavos de final: Ante el segundo del Grupo D (Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía) o el segundo del Grupo G (Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda) | 7 de julio 18:00

Cuartos de final: Portugal / Colombia | 12 de julio 03:00 horas

Semifinales: Brasil / Inglaterra | 15 de julio 21:00 horas

Las fortalezas y debilidades de la España de Luis de la Fuente

El debut de España en el Mundial 2026 ante Cabo Verde también dejó algunas conclusiones sobre los principales puntos fuertes y debilidades de la actual campeona de Europa. Comenzando con lo positivo, hay que señalar que España cuenta con una plantilla plagada de calidad y con jugadores diferenciales como Lamine Yamal o Nico Williams. La selección española de fútbol tiene quizás en sus dos extremos, junto a un centro del campo de mucha calidad técnica, uno de sus puntos fuertes. El problema es que tanto Lamine Yamal como Nico Williams, jugadores diferenciales y claves en la última Eurocopa ganada por España en 2024, han llegado a la Copa del Mundo con muy pocos minutos en las últimas semanas y alejados de su 100% físico.

"Lamine, nada más salir, ha modificado también un poco el comportamiento del rival con prácticamente tres jugadores ahí haciendo coberturas. Ha cundido el temor dentro del rival y eso es muy importante, de igual manera con Nico, pero era el tiempo que entendíamos que correspondía que participaran", señalaba Luis de la Fuente sobre Nico y Lamine tras el duelo ante Cabo Verde.

La otra gran fortaleza de España reside en su centro del campo, donde Pedri, Rodri y Fabián forman una línea con muchos quilates. El futbolista canario es único a la hora de ver el fútbol de cara y dando el último pase, mientras que Rodri, aunque aún algo alejado de su versión prime, es un mediocentro total, destacando en la imposición del orden y al recuperación. Por su parte, Fabián es una máquina de dar pases y filtrar balones, un centrocampista que ha brillado en la histórica temporada del PSG.

Los problemas de España viene por su falta de puntería y sus problemas para atacar defensas cerradas y en bloque bajo, como la que presentó Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Muchas veces la España de Luis de la Fuente abusa del pase horizontal y, cuando la selección española juega sin el vértigo y verticalidad de sus extremos (Nico y Lamine), se vuelve un equipo previsible.

La falta de gol es otro aspecto a mejorar por parte de España, por más que Mikel Oyarzabal haya firmando unas cifras goleadoras espectaculares en sus últimos partidos con España, Ferrán y Dani Olmo llevan tiempo sin aportar los goles que deberían. A todo esto hay que sumar que varios jugadores (Lamine, Nico, Victor Muñoz) han llegado al Mundial en proceso de recuperación y alejados de sus mejores versiones. A Luis de la Fuente le queda la tarea de recuperar a Lamine Yamal y, en especial, a Nico Williams para que el equipo vuele como lo hizo hace dos años en la Eurocopa de Alemania.

Aún queda tiempo y margen para que el decepcionante estreno ante Cabo Verde quede en el olvido, como ocurrió hace 16 años con aquel partido ante Suiza que fue el prolegómeno de seis victorias que llevaron a España a tocar la gloria en Sudáfrica 2010. ¿Se repetirá la historia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.