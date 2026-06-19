Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Selección española

Lamine Yamal se sincera: "No estoy para un partido entero, es innecesario"

El extremo descarta jugar los 90 minutos ante Arabia Saudí en la fase de grupos porque necesita "un proceso de adaptación".

Lamine Yamal, durante el entrenamiento con España

Lamine Yamal, durante el entrenamiento con España EFE

Publicidad

Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

Lamine Yamal sigue dando pasos en su recuperación, pero no quiere correr riesgos. El delantero del Barcelona y de la selección española reconoció que todavía no está preparado para disputar un partido completo y consideró "innecesario" jugar los 90 minutos frente a Arabia Saudí el próximo domingo.

"Estoy bien, me encuentro bien pero es muy pronto, es innecesario, tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera", explicó en una entrevista concedida a TVE.

El extremo azulgrana reapareció el pasado lunes en el empate sin goles de España ante Cabo Verde, disputando sus primeros minutos desde la lesión muscular que sufrió el 22 de abril cuando todavía jugaba con el Barcelona.

El Mundial siempre estuvo en su cabeza

Lamine admitió que durante el proceso de recuperación el gran objetivo era llegar a tiempo para la Copa del Mundo: "Todos los jugadores cuando hay una lesión en la etapa final de la temporada piensas en el Mundial. También en tu equipo, pero el Mundial lo tienes en la cabeza".

"Gracias a Dios los médicos me dijeron que llegaba sobrado y aquí estamos, feliz"

Lamine Yamal

El internacional español explicó que los servicios médicos siempre le transmitieron tranquilidad sobre sus opciones de estar disponible para el torneo: "Gracias a Dios los médicos me dijeron que llegaba sobrado y aquí estamos, feliz".

Ahora, con el alta competitiva ya recibida, el plan pasa por seguir acumulando minutos de forma progresiva para alcanzar su mejor nivel físico durante el campeonato.

Tras disputar algo más de 20 minutos frente a Cabo Verde, todo apunta a que Luis de la Fuente volverá a gestionar cuidadosamente su participación ante Arabia Saudí, uno de los partidos clave para el futuro de España en el Mundial de 2026.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Achraf Hakimi será juzgado por violación tras el rechazo del Tribunal de Apelación al recurso presentado

Achraf Hakimi será juzgado por violación tras el rechazo del Tribunal de Apelación al recurso presentado

Publicidad

Deportes

Aficionados de España en el Mundial

La generación Z sigue fiel al Mundial pero lo consume de forma diferente

Lamine Yamal, durante el entrenamiento con España

Lamine Yamal se sincera: "No estoy para un partido entero, es innecesario"

Leo Messi en el partido del Mundial contra Argelia

Despiden a la presentadora argentina que anunció la muerte del padre de Leo Messi por error

La FIFA reúne a Vozinha con su madre tras convertirse en héroe de Cabo Verde ante España
Cabo Verde

La FIFA reúne a Vozinha con su madre tras convertirse en héroe de Cabo Verde ante España

Los futbolistas de Irán, antes del debut en el Mundial 2026 en Los Ángeles
Mundial 2026

Irán presenta una queja a la FIFA por las restricciones para viajar por Estados Unidos

Jugadores de la selección española durante su salida hacia Atlanta, en Chattanooga
Mundial 2026

Así es el cuartel general de España en Chattanooga, un campo base lleno de mensajes motivadores

La RFEF ha mostrado el interior del cuartel general de la selección española de fútbol en Chattanooga, Tennessee.

Diego Maradona, en una foto de archivo
Mundial 2026

Indignación en Argentina con el polémico vídeo de Maradona generado con IA para promocionar apuestas deportivas

Fue la familia del astro argentino la que autorizó el uso de la imagen de Maradona, algo que ha generado incluso más indignación en Argentina.

Achraf Hakimi será juzgado por violación tras el rechazo del Tribunal de Apelación al recurso presentado

Achraf Hakimi será juzgado por violación tras el rechazo del Tribunal de Apelación al recurso presentado

Luis de la Fuente en el en el entrenamiento de la selección española de fútbol el jueves en Chattanooga

Luis de la Fuente y las críticas a Rodri: "Me parece altamente insultante que se diga eso del mejor jugador del mundo"

Ismaël Koné, retirado en camilla del BC Place de Vancouver

La imagen más dura de lo que va de Mundial: Ismaël Koné se fractura la pierna ante Qatar

Publicidad