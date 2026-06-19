Lamine Yamal se sincera: "No estoy para un partido entero, es innecesario"

Lamine Yamal sigue dando pasos en su recuperación, pero no quiere correr riesgos. El delantero del Barcelona y de la selección española reconoció que todavía no está preparado para disputar un partido completo y consideró "innecesario" jugar los 90 minutos frente a Arabia Saudí el próximo domingo.

"Estoy bien, me encuentro bien pero es muy pronto, es innecesario, tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera", explicó en una entrevista concedida a TVE.

El extremo azulgrana reapareció el pasado lunes en el empate sin goles de España ante Cabo Verde, disputando sus primeros minutos desde la lesión muscular que sufrió el 22 de abril cuando todavía jugaba con el Barcelona.

El Mundial siempre estuvo en su cabeza

Lamine admitió que durante el proceso de recuperación el gran objetivo era llegar a tiempo para la Copa del Mundo: "Todos los jugadores cuando hay una lesión en la etapa final de la temporada piensas en el Mundial. También en tu equipo, pero el Mundial lo tienes en la cabeza".

"Gracias a Dios los médicos me dijeron que llegaba sobrado y aquí estamos, feliz"

El internacional español explicó que los servicios médicos siempre le transmitieron tranquilidad sobre sus opciones de estar disponible para el torneo: "Gracias a Dios los médicos me dijeron que llegaba sobrado y aquí estamos, feliz".

Ahora, con el alta competitiva ya recibida, el plan pasa por seguir acumulando minutos de forma progresiva para alcanzar su mejor nivel físico durante el campeonato.

Tras disputar algo más de 20 minutos frente a Cabo Verde, todo apunta a que Luis de la Fuente volverá a gestionar cuidadosamente su participación ante Arabia Saudí, uno de los partidos clave para el futuro de España en el Mundial de 2026.

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