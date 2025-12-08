Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La FIFA introduce pausas de hidratación en todos los partidos del Mundial 2026

Los colegiados detendrán el juego para que los futbolistas puedan beber.

As&iacute; es Trionda, el bal&oacute;n oficial del Mundial 2026

Así es Trionda, el balón oficial del Mundial 2026EFE

Luis F. Castillo
Publicado:

La FIFA ha anunciado una de las novedades más relevantes de cara al Mundial 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos: todos los encuentros tendrán pausas de hidratación e tres minutos, independientemente del clima, del estadio o de la temperatura.

El máximo organismo futbolístico explicó que, "en un procedimiento ahora simplificado", los árbitros "pausarán el juego después de 22 minutos de cada tiempo para que los jugadores puedan beber". Será una medida universal en todos los partidos del torneo para "garantizar la igualdad de condiciones para todos los equipos", según apuntó la FIFA.

Tres minutos en todos los partidos

Manolo Zubiria, director del torneo, detalló cómo se aplicará esta medida. "Independientemente del estadio, de si tiene techo o no, y de la temperatura, habrá una pausa para beber agua de tres minutos en todos los partidos. Durará exactamente tres minutos en ambos tiempos, desde el momento en que el árbitro pita", afirmó.

Zubiria añadió que, en caso de interrupciones previas por lesión, se coordinará con el árbitro el momento adecuado para ejecutar la pausa: "si el partido tiene que ser interrumpido en el minuto 20 ó 21 por una lesión, por supuesto se hablará con el árbitro".

Tres ceremonias inaugurales

La FIFA también confirmó que el Mundial 2026 tendrá tres ceremonias inaugurales, una para cada sede anfitriona. La primera será el jueves 11 de junio en Ciudad de México, antes del partido entre la selección local y Sudáfrica.

Las otras dos tendrán lugar el viernes 12: en Toronto, antes del Canadá - Bosnia/Italia/Irlanda del Norte/Gales; y en Los Ángeles, antes del Estados Unidos - Paraguay.

Espectáculo estilo Super Bowl

Para la final del 19 de julio, que se disputará en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey, la FIFA prepara además un espectáculo especial durante el descanso, algo nunca visto en la historia de los Mundiales, junto a la tradicional ceremonia de clausura.

