Restablecida la alta velocidad Madrid-Barcelona tras un incendio en Tarragona que interrumpió la circulación

Un nuevo incendio en España, en esta ocasión sucedido en el municipio tarraconense de la Pobla de Montornès muy próximo a la estructura ferroviaria, obligó a interrumpir la circulación de trenes de alta velocidad entre Camp de Tarragona y La Pobla de Montornès este lunes alrededor de las 10h.

La suspensión, según informó Adif en sus redes sociales, afectó a los trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Además debido al fuego, Protecció civil tuvo que activar la fase de prealerta.

Los Bombers trabajaron sobre el terreno con siete dotaciones terrestres y un área para extinguir las llamas.

Se restablece la circulación

La interrupción del servicio tuvo aproximadamente una duración de una hora, durante la cual se retrasaron y detuvieron varios trenes AVE, se activaron protocolos de seguridad ferroviaria y se priorizó la protección de pasajeros e infraestructuras.

Tras la actuación de los Bombers, se restableció la línea sin mayores incidencias.

Difícil mañana en Cataluña

La mañana ha sido complicada en Cataluña, ya que además de los problemas en el AVE, se han sumado incidencias en la red de Rodalies, siendo afectadas las líneas R13, R14, R15, R16, R17, lo que ha registrado retrasos medios de hasta 45 minutos por una incidencia entre las estaciones de Sitges y Garraf.

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