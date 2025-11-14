¿Quién es Luis Rubén Rubiales López, tío de Luis Rubiales y autor del lanzamiento de huevos al expresidente de la RFEF?

La presentación del libro 'Matar a Rubiales' por parte de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), pasará a la historia por la esperpéntica agresión que sufrió el que fuera presidente de la RFEF desde 2018 a 2023. Y es que un tío suyo, identificado como Luis Rubén Rubiales López, le lanzó tres huevos al exfutbolista y exdirigente.

"Es un tío carnal mío que es de mi edad. Es una persona desquiciada. Justificar el porqué (de lanzarme huevos) yo no lo encuentro. Los han arrestado, se lo han llevado y tendremos que ejercer acciones contra él. Porque yo sinceramente pensaba que iba armado", apuntó el expresidente de la RFEF a Periodista Digital.

"Estaba a diez metros mía, al lado de una familia con dos niños pequeños y una mujer embarazada y yo pensaba que iba armado. He ido a por el porque pensaba que le iba a ocurrir algo a esa familia", señaló Luis Rubiales.

Al grito de "sinvergüenza", esta persona, identificada como Luis Rubén Rubiales y que según fuentes policiales es el hermano pequeño del padre del expresidente de la RFEF, irrumpió en el acto y lanzó tres huevos, dos de los cuales pudo esquivar y un tercero que le impactó en la espalda. "No se preocupen, no pasa nada", se le escucha decir a Luis Rubén Rubiales López antes del lanzamiento de los tres huevos.

El expresidente de la RFEF se lanzó a por el atacante y fue parado por asistentes al acto. Según explicó después por qué intentó defenderse. "La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños. Si llego a cogerlo estaríamos ahora en otra situación. Me he asustado mucho. Son amigos míos. Todos nos hemos criado juntos y me he asustado mucho. Que me tiren huevos me da igual", indicó Luis Rubiales.

¿Quién es Luis Rubén Rubiales López?

Luis Rubén Rubiales López ha sido identificado por la policía como el autor de la agresión a Luis Rubiales, expresidente de la RFEF. Es el hermano pequeño del padre del expresidente de la RFEF y actor de profesión. Ha trabajado en varias series de éxito en España como 'Cuéntame', 'El secreto de Puente Viejo', 'El ministerio del tiempo', 'Gigantes' y 'La que se avecina'.

El tío de Luis Rubiales y autor de la mediática agresión al expresidente de la RFEF también ha trabajado en anuncios publicitarios. Al parecer, según informan varios medios, Luis Rubén Rubiales López vive con su madre de 90 años, abuela de Rubiales, quien al parecer "lo está pasando mal" por el cisma abierto en la familia.

No es el único tío con el que Luis Rubiales se encuentra enfrentado. Juan Rubiales, también tío del expresidente de la RFEF y exjefe de su gabinete durante su época al frente del fútbol español, acabó siendo despedido y denunció por acosos laboral al entonces presidente de la RFEF.

En una entrevista con Antena 3 Noticias, Juan Rubiales definió a su sobrino como "un hombre con una pasión enorme por el dinero, el lujo y el sexo".

"Me encontré un hombre obsesionado, con una ambición enorme. Una pasión enorme por el dinero, el lujo, la comida lujosa y por el sexo. Me quedé sorprendido, era muy autoritario, era el típico perfil de lo que diríamos nosotros un 'Torrente' español", señalaba Juan Rubiales.

"Quería negocio, quería invertir, quería ser el novamás. Cuando empecé a darme cuenta fue cuando en la Federación escuché una conversación en la que decía a Tomás González Cueto 'Tenemos que hacer un fondo de dinero por si esto nos va mal, para tener para repartirnos y para vivir'. Esa frase ya me hizo pensar que estaba dispuesto a todo", aseguraba el tío de Rubiales a Antena 3 Noticias.

