Felipe VI reconoce abusos durante la Conquista y pide analizarlos con rigor: "Obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos"

El rey Felipe VI ha reconocido que durante el periodo de la Conquista se produjeron abusos y actuaciones que, vistas desde la perspectiva actual, no pueden considerarse motivo de orgullo. El monarca ha realizado estas declaraciones durante su visita a la exposición "La mitad del mundo. La mujer en el México indígena", que se celebra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

Acompañado por el embajador de México en España, Quirino Ordaz, el jefe del Estado ha reflexionado sobre ese periodo histórico y sobre la forma en la que debe analizarse en la actualidad. Felipe VI ha señalado que el estudio del pasado exige una mirada crítica, pero también contextualizada.

Una mirada crítica sobre la Conquista

Durante su intervención, el Rey ha reconocido que la expansión española en América estuvo acompañada de comportamientos que hoy resultan cuestionables. "Hay cosas que cuando se estudian y se miran con 'nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos', pero hay que conocerlos".

Felipe VI ha defendido que el análisis del pasado debe hacerse desde un enfoque riguroso y equilibrado. Según explicó, es necesario abordar estos episodios históricos "en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso".

El Rey ha añadido que ese estudio permite comprender mejor los acontecimientos del pasado y también extraer conclusiones que ayuden a interpretar las controversias que surgieron en torno al ejercicio del poder en aquella etapa.

A su juicio, las discusiones éticas y morales sobre la forma en que se administraron los territorios americanos estuvieron presentes desde los primeros momentos.

El papel de las Leyes de Indias

En su intervención, el jefe del Estado también recordó que durante ese periodo se aprobaron normas destinadas a proteger a la población indígena. Felipe VI mencionó las Leyes de Indias, impulsadas por los Reyes Católicos, como ejemplo de ese intento de establecer límites en el ejercicio del poder en los territorios conquistados. "Los propios Reyes Católicos, la Reina Isabel, con sus directrices, las Leyes de Indias" demostraron un "afán de protección".

Sin embargo, el monarca reconoció que la aplicación de esas normas no siempre se correspondió con la realidad sobre el terreno.

El Rey concluyó su reflexión insistiendo en la necesidad de estudiar la historia para comprender mejor el presente.

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