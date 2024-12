Real Madrid - Sevilla en directo: ¡a vestuarios, los blancos se divierten en su último partido del año! (3-1)

El Real Madrid, reciente campeón de la Copa Intercontinental, terminará su idilio con el 2024 recibiendo al Sevilla en el Santiago Bernabéu con el objetivo de superar a un deprimido Barça en la Liga y seguir muy de cerca al nuevo líder, el Atlético de Madrid.

Los blancos, que tampoco están para tirar cohetes pero que 'esconden' sus dudas ganando títulos (ya han ganado Supercopa de Europa y Copa Intercontinental), habrían firmado hace semanas terminar el año como pueden hacerlo, dejando atrás al Barça si se imponen hoy al Sevilla (40 a 38 de los culés) y rozando el liderato. Ancelotti y los suyos dirán adiós a un 2025 plagado de éxitos (5 títulos) recibiendo a un equipo que no sabe lo que es ganar en el Bernabéu desde 2008.

Los blancos pueden superar al Barça en la tabla

El Madrid, pese a no comenzar la temporada a buen nivel y todavía no haber dado muestras de ser un equipo fiable, está de lleno en la pelea por todos los títulos, y la Liga no es una excepción. Sus números recientes tampoco son gran cosa, ha ganado 13 de los últimos 21 puntos y se ha dejado 5 de los últimos 9 (perdió en San Mamés y empató en Vallecas), pero el peor desempeño del Barça ha permitido que incluso pueda superarle antes de terminar el año.

El Madrid, sin Vinicius; el Sevilla sin Pedrosa

El entrenador más laureado de la historia del club no podrá contar con su mejor jugador, Vinicius verá el partido desde la grada al estar sancionado (vio amarilla en Vallecas y cumplirá ciclo hoy), y tampoco están disponibles los lesionados Alaba, Carvajal y Militao. El Sevilla también tiene ausencias significativas: Barco, Ejuke, Sow, Pedrosa y Nianzou son baja.

Alineaciones del Real Madrid-Sevilla

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez Tchouameni, Rüdiger, Camavinga; Valverde, Ceballos; Bellingham; Brahim, Mbappé y Rodrygo.

Sevilla: Álvaro; Carmona, Badé, Gudelj, Kike Salas; Agoumé, Juanlu, Sambi; Lukebakio, Idumbo, Isaac.

Sigue el partidazo de hoy en DIRECTO

Recuerda que el Real Madrid-Sevilla de hoy a las 16:15 podrás seguirlo en la parte inferior de esta noticia con la retransmisión en directo, la última hora y el resultado de todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu.

