Ancelotti desvela cuál ha sido el peor momento del año: "Seguramente..."

Ancelotti afronta las ruedas de prensa con total naturalidad, lleva decenas de miles a sus espaldas y sabe tratar a la prensa como nadie. Esta mañana de sábado ofreció la penúltima de un 2024 que quedará en el recuerdo de los madridistas durante mucho tiempo, 5 títulos en un año natural es la mejor prueba del éxito de la entidad en los últimos tiempos. Hace apenas unos días levantaron la Intercontinental (el segundo trofeo de la temporada) que terminó de encumbrar al italiano como el técnico más laureado en la historia blanca: suma 15 títulos (el que más) tras adelantar a Miguel Muñoz (14).

"A Papá Noel no puedo pedirle que no me critiquen"

Poco le puede pedir Carletto a Papá Noel para 2025: "No puedo pedir que no me critiquen, a veces es lo que tiene cuando no haces las cosas bien", dijo entre risas. Hoy se respiró mucha tranquilidad en Valdebebas, el rumbo del equipo así lo permite: vienen de ganar un trofeo, tienen la posibilidad de ponerse líderes este fin de semana y salvaron un 'match ball' en Champions ante el Atalanta, además parece que Mbappé, Vinicius y Bellingham están en el mejor momento de la temporada.

El mejor y el peor momento del año

El de Reggiolo también destacó cuál ha sido el mejor y el peor momento del año: "El mejor fue levantar la Copa de Europa ante el Dortmund, el peor... no hemos tenido muchos ni hemos perdido casi partidos pero yo creo que la derrota ante el Barcelona en el Bernabéu (0-4)".

"Puede que el ganador de la Liga no llegue a 90 puntos"

El nombre de Mbappé volvió a salir a la palestra como de costumbre: "Su periodo de adaptación ha terminado, le veo mejor, más adaptado, más motivado", explicó después de 'incluir' al Atlético en la pugna por la Liga: "En los últimos años ha sido cosa de dos pero este año el Atleti tiene todo para luchar por la Liga, y puede que el ganador no necesite llegar ni a los 90 puntos".

Los merengues cerrarán 2024 este domingo ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu en un duelo muy importante, y más después de lo que ocurra en el Barça-Atleti de este sábado en el que uno de ellos, o incluso los dos pueden dejarse puntos por el camino. Eso sí, el Madrid solo podría alcanzar el liderato en caso de empate hoy y ganar mañana a los hispalenses, aunque todo volverá a la 'normalidad' cuando los de Ancelotti recuperen su partido aplazado ante el Valencia el próximo 3 de enero.

