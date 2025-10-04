El Real Madrid, parte de la última canción de Taylor Swift: "Quieren un contrato..."

El nombre de Taylor Swift resuena en todos los rincones del planeta tierra después de publicar su nuevo álbum 'The Life of a Showgirl'. Un álbum compuesto por doce canciones que vio la luz este pasado viernes y que en una de ellas, 'Wi$h Li$t', aparece nombrado el Real Madrid.

"Quieren un contrato con el Real Madrid"

"Quieren esa libertad, vivir fuera del sistema. Quieren esos tres perros a los que llaman sus hijos. Y ese buen surf, sin hipócritas. Lo quieren todo. Quieren un contrato con el Real Madrid", dice la cantante de Pensilvania dejando al club blanco por todo lo alto.

Además, posiblemente será un guiño al Real Madrid por haber protagonizado en el Santiago Bernabéu hace más de un año un multitudinario y exitoso concierto con motivo del 'Eras Tour', que durante los dos días llegó a reunir a más de 140.000 personas en el feudo madridista.

Letra completa en español de Wi$h Li$t

Esta es la lista completa de la canción Wi$h Li$t en la que menciona al Real Madrid:

Quieren esa vida de yate, bajo las hélices de los helicópteros.

Quieren esas luces brillantes y gafas de sol Balenciaga.

Y un culo gordo con cara de bebé.

Lo quieren todo.

Quieren ese complejo personaje femenino.

Quieren esa crítica aplastante, la Palma de Oro.

Y un Óscar en el suelo de su cuarto de baño.

Lo quieren todo. Y deberían tener lo que quieren.

Se merecen lo que quieren.

Espero que consigan lo que quieren. Solo te quiero a ti, eh.

Tener un par de hijos, que todo el barrio se parezca a ti.

Le decimos al mundo que nos deje en paz, y lo hacen, guau.

Me hace soñar con una entrada con una canasta de baloncesto.

Ser el jefe, sentar cabeza, tener una lista de deseos (lista de deseos).

Solo te quiero a ti. Quieren esa libertad, vivir fuera del sistema

Quieren esos tres perros a los que llaman sus hijos

Y ese buen surf, sin hipócritas

Lo quieren todo

Quieren un contrato con el Real Madrid

Quieren esas vacaciones de primavera que fueron jodidamente alucinantes

Y luego ese vídeo retirado de Internet

Lo quieren todo y deberían tener lo que quieren

Se merecen lo que quieren

Espero que consigan lo que quieren. Solo te quiero a ti, eh (a ti, a ti, sí)

Tener un par de hijos, que todo el barrio se parezca a ti.

Le decimos al mundo que nos deje en paz, y lo hacen (Oh), guau.

Me hace soñar con una entrada con una canasta de baloncesto (Canasta).

Ser el jefe, sentar cabeza, tener una lista de deseos (Lista de deseos).

09:45

Pedí deseos a todas las estrellas.

Por favor, Dios, tráeme un mejor amigo que me parezca atractivo.

Pensé que lo había conseguido, una vez, dos veces, pero no fue así.

Me pillaste desprevenida.

Espero conseguir lo que quiero (conseguir lo que quiero).

Porque sé lo que quiero. Solo te quiero a ti (cariño).

Tener un par de hijos, que todo el barrio se parezca a ti (Que se parezcan a ti).

Le decimos al mundo que nos deje en paz, y lo hacen, guau.

Me haces soñar con una entrada con una canasta de baloncesto.

Ser jefa, sentar cabeza, tengo una lista de deseos (Lista de deseos).

Solo te quiero a ti (Ooh)Y podemos tener un par de hijos, que se parezcan a ti (A ti)

Le decimos al mundo que nos deje en paz, y lo hacen (Sí), guau

Y ahora me tienes soñando con una entrada con una canasta de baloncesto

Ser jefe, sentar cabeza, tengo una lista de deseos (Lista de deseos)

Solo te quiero a ti

Se casará con Travis Kelce

Unos días en los que Taylor Swift, considerada la mejor artista del momento y una de las más influyentes del siglo, está muy presente en redes sociales no solo por su nuevo álbum, sino también por anunciar recientemente que contraerá matrimonio con Travis Kelce, jugador de la NFL. "Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar", así lo anunció la estadounidense en una publicación en Instagram que ya ha superado los 37 millones de me gustas.

