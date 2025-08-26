Taylor Swift anuncia que se casará con Travis Kelce: "Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasio..."

Taylor Swift ha dicho 'sí'. La cantante más famosa del mundo ha anunciado este martes su compromiso con el jugador de fútbol americano, Travis Kelce, tras compartir una publicación en sus redes sociales: "Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar".

"Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar"

En ella se pueden ver hasta cinco imágenes del momento en el que Travis Kelce le pidió matrimonio a la artista estadounidense y como el jugador aparece arrodillado.

'Arde' Instagram

La publicación se ha subido a las 19:00 de este martes y y a la hora en la que se está escribiendo esta noticia ya supera los 11 millones de me gustas en lo que parece que puede ser una de las más reaccionadas en la historia de Instagram. Swift acumula solo en esta red social 280 millones de seguidores (no sigue a nadie).

Ambos comenzaron a salir en 2023 después de que el jugador acudiera a un concierto de la cantante y pudiera contactar con ella más tarde tras no poder conocerla ese mismo día. Swift sigue de dulce ya que esta noticia se conoce después de que la americana anunciara su duodécimo disco 'The Life of a Showgirl', que se publicará el 3 de octubre y que está inspirado en su vida entre bambalinas durante su gira mundial 'The Eras Tour'.

Para muchos, la artista más influyente del siglo

El jugador de los Kansas City Chiefs ha conquistado su corazón y se convertirá así en el marido de Taylor Swift, la que para muchos es la artista más influyente del siglo XXI, tanto por su conexión con los fans (millones en todo el mundo), como por la autobiografía de sus canciones -la mayoría de ellas sobre amor y desamor- y su tono reivindicativo. Lo que es seguro es que pocas personas han rentabilizado tanto el negocio musical como la de Pensilvania, y es que según Forbes, su patrimonio actual es de 1600 millones de dólares. Lo que de momento no se sabe es el día y el lugar del enlace, uno al que posiblemente asistan algunas de las personas más influyentes del mundo.

Agosto ya es el mes del amor: Cristiano y Georgina lo anunciaron hace dos semanas, hoy lo han Taylor Swift y Travis Kelce.

