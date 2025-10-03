Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El fiscal general del Estado será juzgado por el Supremo entre el 3 y el 13 de noviembre

Testificaran 40 personas, entre ellos l apareja de Isabel Díaz Ayuso y su jefe de gabinete.

El fiscal general del Estado, &Aacute;lvaro Garc&iacute;a Ortiz, en una imagen de archivo.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una imagen de archivo.atresplayer.com

Irene Rodríguez
Publicado:

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, será juzgado el próximo mes de noviembre por el Tribunal Supremo. El desarrollo de las sesiones del juicio oral se han establecido entre la segunda y tercera semana del penúltimo mes del año, concretamente el lunes 3, martes 4, miércoles 5, martes 11, miércoles 12 y jueves 13. Se celebrarán tanto por la mañana como por la tarde, comenzando a las 10:00 horas.

El juicio contará con 40 testigos que se personarán en el Supremo para testificar en la causa que acusa a García Ortiz del presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un supuesto fraude a Hacienda.

Entre los testigos figuran González Amador, el jefe de Gabinete de Ayuso Miguel Ángel Rodríguez, el exsecretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato, el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, o la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la fecha del juicio del fiscal general y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información.

