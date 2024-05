Concierto Taylor Swift en Madrid en directo, última hora de hoy miércoles 29 de mayo: los fans comienzan a entrar en el estadio

La conocida como 'setlist' del concierto de Taylor Swift no es precisamente pequeña, ya que alberga canciones desde su primer álbum hasta el último, de ahí el nombre del tour: 'Eras Tour'. Las eras de los que los fans podrán disfrutar con la de los siguientes discos: 'Lover', 'Fearless', 'Red', 'Speal Now', 'Reputation', 'Folflore', 'Eevermore', '1989', 'Midnights' y el último, 'The Tortured Poets Department'.

De la era 'Lover', cantará: 'Miss Americana & The Heartbreak Prince', 'Cruel Summer', 'The Man', 'You Need To Calm Down' y finalmente 'Lover'.

De la era 'Fearless': 'Fearless', 'You Belong With Me' y 'Love Story'.

De 'Red': '22', 'We are never getting back together', 'I knew you were trouble' y 'All too well'.

De 'Speak Now': cantará solo 'Enchanted'

De 'Reputation': "...Ready for it', 'Delicate', 'Dont't blame me' y 'Look what you me do'.

De 'Folflore' y Eevermore': 'cardigan', 'betty', 'champagne problems', 'august', 'illicit affairs', 'my tears ricochet','marjorie' y 'willow'.

De '1989': 'Style', 'Blank space', 'Shake it off', 'Wildest dreams' y 'Bad blood'.

De 'Midnights': 'Lavender haze', 'Anti-Hero', 'Midnight rain','Vigilante Shit','Bejeweled', 'Mastermind' y 'Karma'.

De 'The tortured poets deparment': 'But daddy I love him', 'So high school', 'Who's afraid of little old me?', 'Down bad', 'Fortnight', 'The smallest man who ever lived' y 'I can do it with with broken heart'.