Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Alpinismo

Muere Balin Miller, alpinista de 23 años, tras resbalar mientras transmitía en directo su ascenso a El Capitán, California

El deportista resbaló y cayó al vacío tras intentar recoger su mochila y mientras cientos de personas eran testigos a través de una retransmisión en directo.

El alpinista Balin Miller

El alpinista Balin MillerInstagram: balin.miller

Publicidad

El alpinista de 23 años, Balin Miller, murió este pasado miércoles después de resbalar accidentalmente mientras transmitía en directo a sus seguidores el ascenso a El Capitán, una conocida y pared vertical situada en el Parque Nacional Yosemite, California.

Resbaló y cayó al vacío al intentar recoger la mochila

El joven deportista ya había completado el ascenso a la pared de más de 900 metros de altura por la ruta Sea of Dreams, una de las más técnicas de la cara sureste, sin embargo, a la hora de recoger la mochila y demás objetos para proseguir con la bajada se resbaló de forma accidental y cayó al vacío. Al parecer, la cuerda con la que quería llegar a recoger la mochila no era suficientemente larga y terminó forzándola y rompiéndola. Todo esto tuvo lugar mientras realizaba un directo en TikTok en el que estaban conectadas miles de personas.

Cientos de personas vivieron la tragedia a través de un directo

Es más, todo fue monitorizado y transmitido por un bloguero en TikTok: "Fui el único testigo en El Cap Meadow que monitoreaba a Balin cuando se cayó... Todos están conmocionados", explicó acerca de los usuarios que vieron la tragedia en directo.

"Necesito compartir lo inimaginable: mi hermoso hijo Balin Miller, perdió la vida mientras escalaba. El 1 de octubre, mientras intentaba alcanzar la cima de la ruta Sea of ​​Dreams en El Capitán en el Parque Nacional de Yosemite, ocurrió un accidente que le costó la vida", informó su madre en un comunicado en el que se mostró tremendamente afectada.

"Quiero despertar de esta horrible pesadilla"

"Con gran pesar debo decirles que mi increíble hijo Balin Miller murió durante un accidente de escalada hoy. Tengo el corazón destrozado. Lo amo tanto. Quiero despertar de esta horrible pesadilla. El mundo ha perdido a un alma extraordinaria y nuestros corazones están destrozados", dijo su madre Jeanine Girard-Moorman.

Selfie mortal en China... también retransmitido en directo

Precisamente esta semana ha tenido lugar un accidente mortal parecido en China, donde un alpinista de 31 años falleció tras quitarse el arnés de seguridad para hacerse un selfie y precipitarse desde unos 200 metros de altura. El suceso quedó registrado en vídeo por uno de sus compañeros y está siendo investigado por las autoridades del país.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Xabi Alonso desmiente que Rodrygo o Valverde se negaran a jugar en alguna posición: "Eso no ha pasado"

Xabi Alonso en sala de prensa

Publicidad

Deportes

Taylor Swift en su nuevo álbum

El Real Madrid, parte de la última canción de Taylor Swift: "Quieren un contrato..."

El alpinista Balin Miller

Muere Balin Miller, alpinista de 23 años, tras resbalar mientras transmitía en directo su ascenso a El Capitán, California

Paula Ostiz celebra su victoria en el Europeo junior, en Francia

Paula Ostiz firma un doblete de oro histórico en los Campeonatos de Europa de Ciclismo

Darren Cahill, Simone Vagnozzi, Umberto Ferrara (de izquierda a derecha) en el US Open
Tenis

El entrenador de Jannik Sinner, sobre la derrota ante Alcaraz en la final del US Open: "No me sorprende tanto"

Kylian Mbappé y Renato Veiga celebran un gol con Real Madrid y Villarreal
LaLiga EA Sports

Real Madrid - Villarreal: Horario, posibles alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

Vicente Marzal, artista y experto en crossFit
CrossFit

Vicente Marzal, al artista sordo que triunfa en el CrossFit: "Ha demostrado que es una bestia"

El pintor y escultor valenciano ha logrado la medalla de plata en los CrossFit Games Adaptive en Las Vegas.

Lamine Yamal, en el partido ante el PSG
Fútbol

Lamine Yamal, entre dos y tres semanas de baja tras recaer en la lesión del pubis

El delantero azulgrana, que había sido convocado por Luis de la Fuente, estará de dos a tres semanas de baja.

Álex Roca hace historia en las montañas del Tour de Francia

Álex Roca hace historia en las montañas del Tour de Francia

Xabi Alonso en sala de prensa

Xabi Alonso desmiente que Rodrygo o Valverde se negaran a jugar en alguna posición: "Eso no ha pasado"

Así es Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

Así es Trionda, el balón oficial del Mundial 2026 inspirado en la unión de Estados Unidos, México y Canadá

Publicidad