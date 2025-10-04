Muere Balin Miller, alpinista de 23 años, tras resbalar mientras transmitía en directo su ascenso a El Capitán, California

El alpinista de 23 años, Balin Miller, murió este pasado miércoles después de resbalar accidentalmente mientras transmitía en directo a sus seguidores el ascenso a El Capitán, una conocida y pared vertical situada en el Parque Nacional Yosemite, California.

Resbaló y cayó al vacío al intentar recoger la mochila

El joven deportista ya había completado el ascenso a la pared de más de 900 metros de altura por la ruta Sea of Dreams, una de las más técnicas de la cara sureste, sin embargo, a la hora de recoger la mochila y demás objetos para proseguir con la bajada se resbaló de forma accidental y cayó al vacío. Al parecer, la cuerda con la que quería llegar a recoger la mochila no era suficientemente larga y terminó forzándola y rompiéndola. Todo esto tuvo lugar mientras realizaba un directo en TikTok en el que estaban conectadas miles de personas.

Cientos de personas vivieron la tragedia a través de un directo

Es más, todo fue monitorizado y transmitido por un bloguero en TikTok: "Fui el único testigo en El Cap Meadow que monitoreaba a Balin cuando se cayó... Todos están conmocionados", explicó acerca de los usuarios que vieron la tragedia en directo.

"Necesito compartir lo inimaginable: mi hermoso hijo Balin Miller, perdió la vida mientras escalaba. El 1 de octubre, mientras intentaba alcanzar la cima de la ruta Sea of ​​Dreams en El Capitán en el Parque Nacional de Yosemite, ocurrió un accidente que le costó la vida", informó su madre en un comunicado en el que se mostró tremendamente afectada.

"Quiero despertar de esta horrible pesadilla"

"Con gran pesar debo decirles que mi increíble hijo Balin Miller murió durante un accidente de escalada hoy. Tengo el corazón destrozado. Lo amo tanto. Quiero despertar de esta horrible pesadilla. El mundo ha perdido a un alma extraordinaria y nuestros corazones están destrozados", dijo su madre Jeanine Girard-Moorman.

Selfie mortal en China... también retransmitido en directo

Precisamente esta semana ha tenido lugar un accidente mortal parecido en China, donde un alpinista de 31 años falleció tras quitarse el arnés de seguridad para hacerse un selfie y precipitarse desde unos 200 metros de altura. El suceso quedó registrado en vídeo por uno de sus compañeros y está siendo investigado por las autoridades del país.

