Real Madrid - Villarreal: Horario, posibles alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

El Real Madrid recibe al Villarreal en la jornada 8 de LaLiga EA Sports. Consulta el horario, los posibles once y dónde ver el Real Madrid - Villarreal.

Kylian Mbapp&eacute; y Renato Veiga celebran un gol con Real Madrid y Villarreal

Kylian Mbappé y Renato Veiga celebran un gol con Real Madrid y VillarrealEuropa Press

El Real Madrid afronta este sábado un partido clave en LaLiga ante el Villarreal, un partido que servirá para comprobar si los de Xabi Alonso han superado ya la dolorosa derrota del pasado sábado ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. La manita (5-2) encajada en el derbi supuso un duro golpe para el nuevo Madrid de Xabi Alonso, que había sumado seis victorias en las seis primeras jornadas ligueras, pero todo se derrumbó ante el conjunto rojiblanco. Sin tiempo para lamentar el golpe, el conjunto blanco se levantó en Kazajistán el pasado martes, goleando al Kairat Almaty (0-5), con un gran Kylian Mbappé (autor de un hat-trick). Pero la prueba del algodón llega este sábado con la visita del Villarreal, tercero en la clasificación y a solo dos puntos de los blancos.

Xabi Alonso señaló el partido ante el Villarreal como un momento de reacción, el primer partido en casa tras la derrota del derbi.

"No pido nada -a la afición-. Nos miro a nosotros. Tenemos que jugar con calidad y como equipo. No pido nada, tenemos que ser nosotros los que demos y ser proactivos con nuestro juego porque es la mejor manera de que la gente disfrute. No hay que estar bajos tras la derrota ni altos tras la victoria, nos tiene que afectar lo justo, porque mejor lo llevaremos. No lo olvidamos, pero no nos quedamos enganchados. Volvemos a jugar en casa contra un equipo que está en buen momento, por puntos y por juego. Mañana necesitamos dar un gran nivel colectivo e individual. Es un partido importante antes del parón", apuntó el técnico tolosarra.

Xabi Alonso cuenta con las bajas ya conocidas de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, mientras Éder Militao es duda por un golpe en el tobillo pese a haber entrado en la convocatoria.

Fede Valverde, Álvaro Carreras y Jude Bellingham apuntan a ser las tres novedades en el once del Real Madrid respecto al equipo que salió de inicio el pasado martes en Almaty. Rodrygo, en un gran momento de forma, cuenta con opciones también de entrar de inicio en lugar de Vinícius.

El Villarreal de Marcelino García Toral llega a la capital de España tras sumar tres triunfos consecutivos en Liga (Osasuna, Sevilla y Athletic) y con 16 puntos de 21 posibles (cinco victorias, un empate y una derrota).

Logan Costa y Willy Kambwala siguen siendo baja en el 'Submarino Amarillo', y tampoco estará a disposición de Marcelino Juan Foyth ni Pau Cabanes. Gerard Moreno y Ayoze Pérez son duda. Sergi Cardona, Alberto Moleiro y Thomas Partey apunta a la titularidad, mientras Mikautadze puede empezar en el banquillo para rotar y darle espacio a Manor Solomon junto a Pépé.

Posibles alineaciones del Real Madrid - Villarreal

  • Real Madrid: Courtois; Asencio, Militao, Huijsen, Carreras; Camavinga, Valverde, Güler, Bellingham; Mbappé y Rodrygo.
  • Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Rafa Marín, Veiga, Cardona; Akhomach, Partey, Gueye, Moleiro; Pepé y Solomon.

Horario y dónde ver el Real Madrid - Villarreal

El Real Madrid - Villarreal, partido correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports, se jugará el sábado 4 de octubre a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Santiago Bernabéu.

El partido entre el Real Madrid y el Villarreal se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la crónica del encuentro.

