Vicente Marzal, al artista sordo que triunfa en el CrossFit: "Ha demostrado que es una bestia"

El pintor y escultor valenciano ha logrado la medalla de plata en los CrossFit Games Adaptive en Las Vegas.

Vicente Marzal, artista y experto en crossFit

El pintor y escultor valenciano ha logrado la medalla de plata en los CrossFit Games Adaptive en Las Vegas | Nuria Briongos Martín | Carlos Higueruela | Sandra Izquierdo

Sordo de nacimiento y un artista muy reconocido, Vicente Marzal ha triunfado a las primeras de cambio en el mundo del CrossFit. En su primera participación en los CrossFit Games Adaptive, evento celebrado en Las Vegas (EEUU), se ha colgado la medalla de plata.

"Hay que luchar mucho y ser muy valiente. Ha sido muy duro, pero valió la pena", explica Vicente Marzal a Antena 3 Deportes.

El nivel del evento celebrado en Las Vegas es altísimo, con los mejores crossfiteros del mundo dándolo todo.

"El nivel es muy alto, la gente está muy en forma y él ha demostrado que es una bestia", asegura Víctor Camarasa, del Cluster Box Aldaia Cross Training.

"Es muy bueno para la salud y la mente"

Vicente Marzal lleva un implante coclear desde los ocho años, un transductor que transforma las señales acústicas en señales eléctricas que estimulan el nervio auditivo. Vicente no usa el implante mientras compite porque, como él mismo reconoce, necesita concentración.

"Me quito el implante porque necesito desconectar y estar muy centrado", admite Vicente Marzal.

"Él se mete en su mundo, ojalá pudiéramos tener ese nivel de concentración porque él no tiene miedo. Yo le llamo el 'hombre sin miedo'", cuenta Víctor Camarasa.

Vicente Marzal es pintor y escultor, descubrió el CrossFit hace seis años y ahora es su refugio. "Es muy bueno para la salud y la mente", apunta Vicente Marzal.

Deportes

