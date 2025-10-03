Así es Jihad Al-Shamie, principal autor del ataque terrorista con dos muertos en una sinagoga de Manchester: "Llevaba chaleco antibalas y cinturón de explosivos"

Decenas de feligreses judíos acudían este jueves a una Sinagoga de Crumpsall, Manchester, para celebrar la festividad religiosa de Yom Kipur. Por desgracia, lo que encentraron al acudir allí fue una escena terrorífica provocada por un ataque terrorista. Un día después del suceso, la autoridades ya han averiguado la identidad del autor.

Se trata de Jihad Al-Shamie (35años), un británico de origen sirio que decidió embestir un vehículo contra la sinagoga y apuñalar a varias personas.

¿Qué se sabe de Al-Shamie?

Las autoridades confirmaron la identidad del agresor, se trataba de un ciudadano británico de origen sirio llamado Jihad Al-Shamie (35 años). El hombre llegó al Reino Unido cuando era niño y obtuvo la ciudadanía británica en 2006. Durante el ataque, llevaba puesto un chaleco antibalas y un cinturón con explosivos, el cual horas más tarde han afirmado que era falso. "El chaleco que llevaba el sospechoso y tenía la apariencia de un artefacto explosivo era inoperativo", señaló la Policía de Manchester.

Además tres personas han sido detenidas, dos hombres de unos 30 años y una mujer de unos 60, esto por presunta relación con el ataque por comisión, preparación e investigación de actos terroristas.

Ataque terrorista

Lo que sucedía este jueves a las 9:31 horas, cuando las autoridades de Manchester recibieron una llamada reportando que un coche había sido embestido contra miembros de la congregación y que varias personas habían sido apuñaladas, ya se considera oficialmente un ataque terrorista.

Esto lo ha confirmado la policía local, que llegó al lugar de los hechos y dispararon mortalmente al criminal. Según El comisario jefe, Stephen Watson, el atacante llevaba un chaleco que parecía contener explosivos y por ello fue abatido. También afirmaba que pudieron evitar que el sujeto entrase al interior de la sinagoga, gracias a la llamada de un testigo.

Durante el altercado murieron dos personas y otras tres resultaron heridas. La policía de Manchester confirmaba el nombre de los fallecidos por sus redes sociales y le daba el pésame a la familia.

Mensajes de autoridades políticas

La familia real británica, encabezada por el rey Carlos III, ha presentado la tristeza que les produce este terrible ataque terrorista: "Nuestros pensamientos están con las víctimas y las familias".

Otras autoridades políticas como la ministra de Interior, Shabana Mahmood y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen han lamentado que esta tragedia suceda en el día más importante del calendario judío. Esta última lo comunicaba por redes sociales.

Esta tragedia ha afectado principalmente a la comunidad judía, pero muchos representantes políticos de todo el mundo han lamentado la situación y han dado sus condolencias.

