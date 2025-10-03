Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Reino Unido

Así es Jihad Al-Shamie, principal autor del ataque terrorista con dos muertos en una sinagoga de Manchester: "Llevaba chaleco antibalas y cinturón de explosivos"

El suceso, que se ha cobrado la vida de dos personas y ha dejado varios heridos, ya tiene culpable. Jihad Al-Shamie, un varón de 35 años y ascendencia siria que fue abatido por las autoridades 7 minutos después del ataque.

atentado sinagoga Reino Unido

Imágenes del suceso en Manchester | Antena3 Noticias

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

Decenas de feligreses judíos acudían este jueves a una Sinagoga de Crumpsall, Manchester, para celebrar la festividad religiosa de Yom Kipur. Por desgracia, lo que encentraron al acudir allí fue una escena terrorífica provocada por un ataque terrorista. Un día después del suceso, la autoridades ya han averiguado la identidad del autor.

Se trata de Jihad Al-Shamie (35años), un británico de origen sirio que decidió embestir un vehículo contra la sinagoga y apuñalar a varias personas.

¿Qué se sabe de Al-Shamie?

Las autoridades confirmaron la identidad del agresor, se trataba de un ciudadano británico de origen sirio llamado Jihad Al-Shamie (35 años). El hombre llegó al Reino Unido cuando era niño y obtuvo la ciudadanía británica en 2006. Durante el ataque, llevaba puesto un chaleco antibalas y un cinturón con explosivos, el cual horas más tarde han afirmado que era falso. "El chaleco que llevaba el sospechoso y tenía la apariencia de un artefacto explosivo era inoperativo", señaló la Policía de Manchester.

Además tres personas han sido detenidas, dos hombres de unos 30 años y una mujer de unos 60, esto por presunta relación con el ataque por comisión, preparación e investigación de actos terroristas.

Ataque terrorista

Lo que sucedía este jueves a las 9:31 horas, cuando las autoridades de Manchester recibieron una llamada reportando que un coche había sido embestido contra miembros de la congregación y que varias personas habían sido apuñaladas, ya se considera oficialmente un ataque terrorista.

Esto lo ha confirmado la policía local, que llegó al lugar de los hechos y dispararon mortalmente al criminal. Según El comisario jefe, Stephen Watson, el atacante llevaba un chaleco que parecía contener explosivos y por ello fue abatido. También afirmaba que pudieron evitar que el sujeto entrase al interior de la sinagoga, gracias a la llamada de un testigo.

Durante el altercado murieron dos personas y otras tres resultaron heridas. La policía de Manchester confirmaba el nombre de los fallecidos por sus redes sociales y le daba el pésame a la familia.

Mensajes de autoridades políticas

La familia real británica, encabezada por el rey Carlos III, ha presentado la tristeza que les produce este terrible ataque terrorista: "Nuestros pensamientos están con las víctimas y las familias".

Otras autoridades políticas como la ministra de Interior, Shabana Mahmood y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen han lamentado que esta tragedia suceda en el día más importante del calendario judío. Esta última lo comunicaba por redes sociales.

Esta tragedia ha afectado principalmente a la comunidad judía, pero muchos representantes políticos de todo el mundo han lamentado la situación y han dado sus condolencias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Avistan drones en el aeropuerto de Múnich que obligan a cancelar 17 vuelos

El aeropuerto de Múnich, Alemania, en una foto de archivo

Publicidad

Mundo

atentado sinagoga Reino Unido

Así es Jihad Al-Shamie, principal autor del ataque terrorista con dos muertos en una sinagoga de Manchester: "Llevaba chaleco antibalas y cinturón de explosivos"

Buques de la Flotilla Global Sumud llegando al puerto de Ashdod

Última hora de la Flotilla en directo: Israel traslada a una prisión en el desierto a 473 tripulantes de la Flotilla

El aeropuerto de Múnich, Alemania, en una foto de archivo

Avistan drones en el aeropuerto de Múnich que obligan a cancelar 17 vuelos

Barco Flotilla interceptado
FLOTILLA

Israel estaría valorando emitir una orden de deportación para todos los miembros de la Flotilla

Gus, el niño de 4 años desaparecido en Australia
Australia

Gus, el niño de 4 años desaparecido en el 'outback': el Ejército se suma a una búsqueda contrarreloj sin nuevas pistas

Zelenski
Dinamarca

Zelenski advierte en Copenhague: "Rusia puede atacar también a los países del sur de Europa"

En el segundo día de la cumbre europea en Dinamarca, el presidente ucraniano pide blindar el continente con un "muro antidrones"; los 27 asumen el liderazgo de Kyiv en esta guerra tecnológica y estudian una defensa por capas, más eficaz y menos costosa.

Frederiksen en la cumbre europea de Copenhague
AMENAZA RUSIA

Dinamarca urge a la UE acelerar el rearme ante la amenaza de una guerra con Rusia

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, exige a los líderes europeos una defensa autónoma para 2030 y usar la experiencia de Ucrania frente a Rusia.

El primer ministro británico, Keir Starmer

Starmer anuncia el fin del "billete dorado" para solicitantes de asilo en Reino Unido

Atentado en Manchester

Al menos dos muertos en un ataque con apuñalamiento y atropello múltiple en una sinagoga de Manchester

Flotilla Global Sumud

El buque Mikeno logra burlar el bloqueo israelí y se sitúa a menos de una hora de Gaza

Publicidad