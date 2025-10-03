Paula Ostiz firma un doblete de oro histórico en los Campeonatos de Europa de Ciclismo

Paula Ostiz sigue acumulando medallas, ya son cuatro en tan solo dos semanas. La ciclista navarra, que el pasado miércoles se proclamó campeón de Europa júnior en contrarreloj individual, ha ganado este viernes la prueba en ruta. Estas dos medallas se unen al oro (ruta) y la plata (contrarreloj individual) que logró la semana pasada en en los Mundiales de Ruanda.

Paula Ostiz (18 años) se impuso este viernes sobre un circuito exigente y endurecido por siete cotas a lo largo de los 62,9 km de recorrido en un sprint a dos con la suiza Anja Grossmann, plata al final. En la pelea por el bronce se hizo con la medalla la italiana Chantal Pegolo, quien superó en otro sprint a dos a la polaca Maria Okrucinska. Ambas llegaron a 3 segundo de Ostiz, que terminó la prueba en una hora 46 minutos y 47 segundos.

"Estoy muy feliz y estoy que aún no lo asimilo todo porque es increíble"

"Es increíble, llevo todo el año trabajando y al final se ha visto reflejado en los resultados de esta semana y la semana anterior", aseguró la ciclista navarra en declaraciones distribuidas por la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

Ostiz dio "las gracias" a sus "compañeras" de la selección. "Sin ellas esto no sería posible", aseguró, y añadió que tiene ganas de "disfrutarlos" con su "familia y con la gente" que le "rodea".

Sobre la carrera de su cuarta medalla y tercer oro, explicó que confiaba en su velocidad terminal, la que también le dio el oro en el Mundial.

"Veía que me había escapado con la suiza y sabía muy bien que al esprint podía ser muy fuerte. Tenía unas piernas increíbles y al final he conseguido esta victoria que tanto deseaba, que es la única que me faltaba", señaló Paula Ostiz.

"Estoy muy feliz y estoy que aún no lo asimilo todo porque es increíble. Todo esto es superincreíble, así que a disfrutarlo", subrayó la campeona del mundo y doble campeona europea júnior en 2025.

