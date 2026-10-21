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Real Madrid - RB Leipzig: Horario, posibles onces y dónde en directo el partido de la Champions League

El Real Madrid recibe al RB Leipzig en el Santiago Bernabéu en la jornada 3 de la Champions League. Consulta el horario, los posibles onces y dónde ver en directo el Real Madrid - RB Leipzig de la Champions League.

Jude Bellingham celebra un gol con el Real Madrid

Jude Bellingham celebra un gol con el Real Madrid Reuters

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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El Real Madrid recibe este miércoles al RB Leipzig en la tercera jornada de la fase liga de la Champions League, competición en la que ha arrancado con dos victorias ante Inter (2-1) y Roma (3-4). Tras la increíble remontada en el Olímpico, los de Mourinho ofrecieron el pasado domingo su mejor versión de la temporada ante el Sevilla (4-1), con Güler y Diomande brillando en el esquema de José Mourinho.

La semana se presenta clave para el equipo blanco, con el Clásico asomando en el horizonte el próximo domingo. Pero antes de afrontar el duelo ante el Barça de Flick en el Camp Nou, el objetivo del Real Madrid pasa por derrotar esta noche al RB Leipzig y sumar nueve puntos de nueve posibles.

Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, y Rodrygo, que todavía no ha completado un entrenamiento con el grupo, son baja para el duelo ante el equipo alemán. Tampoco estará Ferland Mendy, quien no está inscrito en la lista de la 'Champions'.

Vínicius regresa a la convocatoria tras cumplir ante el Sevilla el primer de los cuatro partidos de sanción con los que fue castigado después de su expulsión ante el Villarreal. La presencia del brasileño vuelve a abrir el melón del once para Mourinho. Si el de Setúbal mantiene a Valverde en el lateral y a Güler en el centro del campo, todo apunta a que el brasileño formará ataque junto a Diomane, Bellingham y Mbappé. Endrick sería el sacrificado.

Rüdiger, Konaté, Cucurella se perfilan como titulares en la línea defensiva, con Valverde apuntando al lateral derecho. Tchouaméni estaría en la posición de cinco, con Güler por delante.

Por su parte, el RB Leipzig llega al duelo tras haber sufrido una goleada por 6-1 ante el Bayern, la cual podría haber sido más abultada de no ser por el meta Maarten Vandervoordt. Muchos críticos han responsabilizado de esa debacle al entrenador Martín Demichelis, por apostar para el lateral derecho por Lukas Klostermann, que no era titular desde abril, y por no poner al delantero Romulo.

Demichelis llega al partido bajo presión, además de con un balance desastroso en sus partidos como visitante. En casa, las cosas han marchado bien para el Leipzig, con tres victorias en Bundesliga y una en 'Champions'. A domicilio, en cambio, el equipo cuenta sus cuatro partidos por derrotas.

Posibles onces del Real Madrid - RB Leipzig

Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Konaté, Cucurella; Tchouaméni, Arda Güler; Vinícius, Bellingham, Diomande; y Mbappé.

RB Leipzig: Vandervoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; El Aynaoui; Seiwald, Banzuzi; Gruda, Romulo y Nusa.

Horario y dónde ver el Real Madrid - RB Leipzig de la Champions League

El Real Madrid - RB Leipzig, partido de la jornada 3 de la fase liga de la Champions League, se jugará el miércoles 21 de octubre a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid - RB Leipzig se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la narración del partido.

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