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LaLiga (4-1)

Güler, Mbappé y Diomandé desarbolan al Sevilla a base de golazos y aplacan el enfado del Bernabéu con Tebas

Los de Mou golean al Sevilla con doblete de Mbappé y golazos de Güler y Diomandé, que aprovechó la ausencia de Vinicius con gol, asistencia y mucho desborde. El Madrid mejora, supera al Betis en la clasificación y sigue la estela de Barça y Atlético.

Yan Diomandé celebra su gol ante el Sevilla

Yan Diomandé celebra su gol ante el Sevilla EFE

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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En una noche fría en Madrid, la parroquia blanca entró más caliente que nunca al partido tras unos días intensos de enfrentamientos verbales entre el Real Madrid, el estamento arbitral, y en este caso Javier Tebas, el presidente de LaLiga, a quien quiere 'finiquitar' el club blanco al pedir su dimisión en un comunicado oficial.

Pancarta en el Bernabéu: "No es fútbol, son Tebas y Negreira"

El templo blanco mostró una pancarta de "No es fútbol, son Tebas y Negreira" y volvió a pedir la dimisión del jefe de LaLiga con cánticos de "Tebas, vete ya".

Güler y Mbappé firman dos obras de arte

Los grados los puso el Bernabéu, pero la energía y los golazos fueron de los jugadores, especialmente dos obras de arte de Arda Güler y Kylian Mbappé. La primera tuvo el sello del turco, que abrió el marcador a la media hora con un zurdazo con parábola a la escuadra que ya es uno de los mejores tantos de la jornada. Apenas siete minutos después, la segunda maravilla de la noche, en esta ocasión de un Mbappé que se puso los zapatos de claqué para bailar en el área y firmar una obra de arte que va directa al top de mejores goles no de la jornada, ni del mes, sino de la temporada.

El Sevilla pidió la expulsión de Güler por un posible codazo

Eso sí, viniendo de quejas arbitrales por parte de los madridistas, esta vez el Sevilla protestó (y protestará) una posible agresión de Güler a Peque justo antes del gol del turco ¿Lo más llamativo de todo? Pues que no hubo una sola repetición clara o nítida de la acción para que se pudiese valorar una posible expulsión. Pero es que parece que no la tuvo ni el propio Busquets Ferrer por parte del VOR...

Con medio partido resuelto al descanso, el Sevilla no hizo amago de reaccionar ni pese a un triple cambio. Mbappé firmó otro doblete desde los 11 metros y a lo panenka tras un penalti dudoso. Bueno recortó distancias en el 80' y Diomandé puso la guinda a un partido sobresaliente con un misil que redondeó la noche en Chamartín. Los de Mou siguen infalibles en casa: 15 puntos de 15, 17 goles a favor y solo tres en contra.

El Madrid por fin disfruta

Esta noche el Madrid mejoró y disfrutó como pocas veces, pero tiene que cuajar muchos partidos así para recortar puntos a un Barça que de momento es absolutamente implacable (27 de 27). Precisamente en una semana se medirán en el primer Clásico de la temporada, ahí tendrán una gran oportunidad ambos equipos para, en el caso del Barça poner más tierra de por medio, y en el caso de los blancos recortar a cuatro o incluso tres puntos. Antes habrá jornada de Champions, el Leipzig visitará el Bernabéu y el Barça al campeón de las dos últimas Champions, el PSG de Luis Enrique.

El Real Madrid exige la "dimisión inmediata" de Javier Tebas

Javier Tebas, en una imagen de archivo

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