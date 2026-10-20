Asaltan la casa de Sergio Rico en las afueras de Sevilla con su familia dentro

Un grupo de cinco encapuchados asaltó la vivienda de Sergio Rico, exportero del Sevilla FC, en la noche del lunes con Rico, su mujer Alba Silva y sus dos hijos en el interior de la casa, según han confirmado fuentes de la investigación.

El suceso tuvo lugar sobre las 22:00 horas en la referida vivienda, situada en la comarca del Aljarafe. Los presuntos autores del episodio llegaron a sustraer diversos objetos de valor. Además, golpearon y amordazaron al jugador y a sus familiares.

La Guardia Civil investiga el robo, con el objetivo de identificar y detener a los autores del asalto a la casa de Sergio Rico y esclarecer las circunstancias del robo.

Nacho Gay, director de Vanitatis, ha explicado en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3 que Sergio Rico y su familia "están mal porque lo que pasó fue muy duro para ellos".

"Tuvieron que recibir asistencia tanto psicológica como médica en el domicilio", detalla Nacho Gay.

"Venían de un viaje que habían hecho a Málaga y se encontraban cenando en la casa en torno a las diez, diez y media de la noche, nos aben exactamente. Y, en ese momento, entran los ladrones por una cristalera. Ellos no se dan ni cuenta de que entran los ladrones y se los acaban encontrando"

Nacho Gay ha detallado que en el momento del robo, en la casa estaban Sergio, Alba, los hijos, la madre de Sergio y la interna. Los ladrones se habrían mostrado especialmente violentos con Sergio, quien es "al primero que intentan amarrar". "Lo atan a una silla entre varios de ellos", explica Nacho Gay.

Antony, víctima de un robo mientras jugaba un partido

La semana pasada fue Antony, delantero del Betis, quien fue víctima de un robo en su domicilio mientras estaba jugando el partido de la Champions Legue ante el Oporto.

"Hoy vengo aquí a compartir una situación muy triste e indignante. Una noche que tenía todo para ser brillante terminó en indignación y frustración. Han entrado a robar en mi casa. Es difícil explicar la sensación de tener nuestro espacio invadido, de saber que aquello que construimos con tanto esfuerzo y dedicación se lo llevó alguien que no tiene idea de las batallas que enfrentamos para conquistar cada cosa", explicaba Antony en un mensaje en sus redes sociales.