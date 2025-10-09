Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Laporta desmarca al Barcelona de la Superliga: "Queremos volver a la UEFA"

El presidente azulgrana asegura que busca "pacificar el fútbol europeo" y reconoce su buena relación con Nasser Al-Khelaifi.

Aleksander Ceferin y Joan Laporta (archivo)

Aleksander Ceferin y Joan Laporta (archivo)Getty images

Luis F. Castillo
Publicado:

Joan Laporta ha dado un paso clave en el futuro institucional del Barcelona y su posición respecto al proyecto de la Superliga. Desde Roma, donde asiste a la asamblea anual de la European Football Clubs (EFC) -antigua ECA-, el presidente azulgrana aseguró que el objetivo del club "es que haya un acuerdo" con la UEFA para volver al marco del fútbol europeo tradicional.

"Nos ha invitado el presidente de la ahora EFC, la European Football Clubs (antigua ECA), y hemos aceptado gentilmente. Hay muy buena relación con Nasser Al-Khelaifi", explicó Laporta en declaraciones al programa El Chiringuito de Jugones a la salida del Hotel Cavalieri Waldorf Astoria, donde se celebra el encuentro.

"Venir aquí es generar buenas sintonías para llegar a este acuerdo que pacifique el fútbol europeo"

Joan Laporta

El dirigente fue claro sobre la intención del Barça: "Como Barcelona estamos por la pacificación del fútbol europeo, lo que queremos es que haya un acuerdo y volvamos a la UEFA. Es lo que quieren todos los clubes y en ese sentido estamos trabajando".

Laporta subrayó que su presencia en Roma responde a un movimiento de acercamiento: "Venir aquí es generar buenas sintonías para llegar a este acuerdo que pacifique el fútbol europeo", concluyó.

El presidente azulgrana fue recibido con un efusivo abrazo por Nasser Al-Khelaifi, presidente de la EFC y del Paris Saint-Germain, gesto que evidenció la buena relación actual entre ambas instituciones. Laporta también coincidió en la cena de gala del evento con Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.

Gil Marín, también presente en el encuentro

En el encuentro también participó Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid y único representante español en el comité ejecutivo de la EFC. "El Barça ha sido y debe volver a ser un actor importante en los órganos de decisión sobre nuestro sector y su futuro. El hecho de que Joan Laporta decidiese aceptar nuestra invitación y nos haya acompañado en Roma es una alegría y una buena noticia para los que defendemos que el fútbol europeo debe ser una familia unida. Debemos entender las diferencias entre unos y otros y proponer mejoras, pero siempre desde dentro. La verdad es que he visto a Joan ilusionado y comprometido con volver", declaró Gil Marín a EFE.

En sintonía con la postura de la UEFA, Gil Marín reafirmó su rechazo a la Superliga: "La realidad es que sólo se habla en España y sin duda es por la relevancia que tienen el Real Madrid y su presidente, como impulsores de la idea. En Europa hace tiempo que se considera un proyecto muerto", añadió.

