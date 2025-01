Raphinha se sincera: "Si yo estuviera en otro club, quizás pensaría si lo mejor sería estar aquí"

El delantero y capitán del Barcelona, Raphinha, ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al choque contra el Athletic de la Supercopa de España. El brasileño ha analizado toda la actualidad del conjunto azulgrana, desde la situación que viven sus compañeros Dani Olmo y Pau Víctor hasta el bache de resultados que vive el equipo de Hansi Flick.

Raphinha ha comentado que el mensaje que transmite el club sobre la situación de Olmo y Pau Víctor es "bastante positivo" y que desde el club se encuentran trabajando para que "las cosas se resuelvan lo antes posible". Asimismo, el delantero brasileño ha lanzado una confesión personal sobre cómo vive él las no inscripciones de sus dos compañeros y la manera en la que le podría afectar al club en un futuro. "Sí, no te puedo decir que no. Estaría mintiendo y a mí no me gusta mentir. Si yo estuviera en otro club y estuviera viviendo la situación de Pau y Dani, quizás pensaría si lo mejor sería estar aquí", ha comentado el capitán azulgrana.

Raphinha, optimista con las inscripciones

El extremo ha expresado su optimismo en rueda de prensa aunque no ha negado que se trata de una situación económica compleja. "La verdad es que es una situación complicada. Solo quien está en esta situación te puede decir lo que siente o puede decidir sobre su futuro. Es una situación en la que hay que esperar a ver lo que va a pasar. El club nos dice que están bastante positivos para que las cosas se van a resolver lo más rápido posible, pero esta situación es complicada para Dani y Pau. Es bastante difícil de lidiar", ha admitido el futbolista.

En cuanto al bajón de resultados que viven los culés ha señalado que "es complicado decir un porqué" y que en un deporte como el fútbol "hay bajones y nosotros bajamos el nivel a final de año. Pero hemos vuelto a hacer buenos partidos y queremos seguir en esa dinámica".

Flick 'echa de menos' a Olmo

También ha comparecido en rueda de prensa el entrenador del FC Barcelona Hansi Flick y ha hablado sobre el futuro inmediato de Olmo y Pau Víctor después de las declaraciones de Raphinha. "Dani Olmo es un jugador excelente, claro que le echamos de menos", ha señalado el míster alemán, a lo que ha añadido que "claro que nos va a afectar" la no presencia del español pero que esa situación les "dará la oportunidad para ser más cercanos como equipo. Tenemos que enseñar que somos un equipo".

El alemán, entre risas, no ha querido desvelar si mañana Lamine Yamal será parte del once inicial o esperará su oportunidad desde el banquillo. "Está listo, puede jugar mañana. ¿Nico? No lo sabía, muchas gracias por la información. Ellos tienen un equipo grandísimo, no dependen sólo de un jugador", ha comentado Flick.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com