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La confesión de Roberto Carlos: "Perdí el 99% de todo lo que había ganado en el fútbol"

La leyenda del Real Madrid desvela que los problemas con agentes y asuntos familiares le hicieron perder prácticamente toda su fortuna.

Roberto Carlos, sonriente tras intervención en Brasil

Roberto Carlos, sonriente tras intervención en Brasil IG Roberto Carlos

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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La leyenda del Real Madrid desvela que los problemas con agentes y asuntos familiares le hicieron perder prácticamente toda su fortuna: "Un jueves me acosté a medianoche y el viernes recibí un montón de papeles".

Roberto Carlos llegó a lo más alto del fútbol mundial, construyó un palmarés al alcance de muy pocos y jugó durante más de una década en el Real Madrid. Sin embargo, todo lo conseguido sobre el terreno de juego no evitó que el brasileño atravesara una situación económica extrema después de perder, según ha confesado, el 99% de lo que había ganado durante su carrera.

"Cometí errores, y por eso les pido a los jugadores más jóvenes que no los cometan"

Roberto Carlos

El exfutbolista, de 53 años, ha relatado en unas declaraciones recogidas por el medio brasileño 'Globo' los graves problemas económicos que sufrió como consecuencia de su relación con algunos agentes y de diferentes asuntos familiares.

"Tuve problemas con gente que me dejó sin un centavo. Por culpa de los agentes y problemas familiares, perdí el 99% de todo lo que había ganado en el fútbol. Cometí errores, y por eso les pido a los jugadores más jóvenes que no los cometan", dijo Roberto Carlos.

"Fue entonces cuando perdí toda mi historia"

El brasileño recuerda además que la dimensión del problema se hizo evidente prácticamente de un día para otro: "Un jueves me acosté a medianoche y el viernes recibí un montón de papeles cuya existencia desconocía. Fue entonces cuando perdí toda mi historia", explicó.

Roberto Carlos no escondió su propia responsabilidad en algunas de las decisiones que desembocaron en aquella situación y utiliza ahora su experiencia para advertir a los futbolistas jóvenes de la importancia de controlar sus asuntos económicos y profesionales.

Pese al enorme golpe financiero, el exjugador consiguió posteriormente reorganizar su vida económica y familiar con la ayuda de un amigo.

Ya preparaba su futuro antes de retirarse

El campeón del mundo explicó que, incluso antes de abandonar definitivamente el fútbol profesional, ya había comenzado a trabajar pensando en su futuro fuera de los terrenos de juego.

"Siempre pensé en mi futuro después de mi carrera deportiva. Significa construir un legado como jugador y usar mi imagen. Cuando decidí dejar de jugar al fútbol, ya tenía una licencia de director deportivo y trabajaba con muchas marcas", explicó.

Esa preparación le permitió continuar ligado al fútbol y explotar profesionalmente la imagen construida durante sus años en la élite. Actualmente, Roberto Carlos ejerce como embajador del Real Madrid, el club en el que vivió la etapa más importante de su carrera.

Una leyenda del Real Madrid y de Brasil

El lateral brasileño disputó 527 partidos con la camiseta del Real Madrid y se convirtió en uno de los grandes referentes del equipo durante su etapa en el Santiago Bernabéu. Entre sus numerosos títulos como madridista destacan tres Ligas de Campeones, además de sus éxitos en las competiciones nacionales e internacionales.

Su trayectoria con Brasil fue igualmente extraordinaria. Roberto Carlos disputó 127 encuentros con la 'Canarinha' y alcanzó la cima en el Mundial de 2002, donde se proclamó campeón.

También defendió durante su carrera las camisetas de equipos como Palmeiras e Inter de Milán.

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