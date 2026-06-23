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Trump vuelve a cargar contra la OTAN y Starmer: "Este no era Winston Churchill”

Señala que Washington ha destinado “billones de dólares” a la protección de Europa, mientras que varios países no han respondido de la misma manera.

Trump vuelve a cargar contra la OTAN y arremete de nuevo contra Starmer

Trump vuelve a cargar contra la OTAN y arremete de nuevo contra Starmer Reuters-Jonathan Ernst

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María Lafalla
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retomado sus críticas hacia la OTAN y hacia el primer ministro británico, Keir Starmer, en una nueva ofensiva verbal marcada por los reproches a los socios europeos y a la política del Gobierno laborista del Reino Unido.

En unas declaraciones públicas, Trump ha cuestionado el compromiso de varios aliados de la Alianza Atlántica y ha asegurado que Estados Unidos ha asumido durante décadas una carga desproporcionada en materia de defensa. Según él, Washington ha destinado “billones de dólares” a la protección de Europa, mientras que varios países no han respondido de la misma manera cuando Estados Unidos ha requerido apoyo.

En este contexto, el mandatario estadounidense ha señalado directamente a Starmer, al que acusó de no cumplir las promesas realizadas a su Administración. Trump ha sostenido que el dirigente británico había garantizado una respuesta inmediata de Londres en caso de necesidad, algo que, según su versión, no llegó a producirse. “Este no era Winston Churchill”, afirmó el presidente estadounidense en referencia al primer ministro.

El republicano también ha criticado la actitud de otros socios europeos, citando expresamente a Italia y Alemania entre los países que, a su juicio, no estuvieron a la altura de las expectativas estadounidenses. Asimismo, ha vuelto a poner en duda el equilibrio financiero dentro de la OTAN, una cuestión que ha sido uno de los ejes de su discurso desde su primer mandato.

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