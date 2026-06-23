El Deportivo cambia oficialmente de nombre tras la votación de sus socios y ya es de 'A Coruña'

El Real Club Deportivo de La Coruña modificará oficialmente su denominación para adaptarla al topónimo oficial de la ciudad. La Junta General Extraordinaria de Accionistas aprobó este martes el cambio de nombre, una decisión respaldada de forma mayoritaria por los socios del club gallego.

Según informó la entidad blanquiazul, el 79,41% de los votantes apoyó la modificación, después de una consulta vinculante que registró una participación del 55,96 % del censo de abonados con derecho a voto.

Adaptación al nombre oficial de la ciudad

Con esta decisión, el histórico club coruñés incorporará la denominación oficial 'A Coruña' en lugar de 'La Coruña', culminando así un proceso que llevaba tiempo sobre la mesa.

"Con esta decisión, el RC Deportivo avanza en la adecuación formal de su denominación social al marco legal vigente y culmina un proceso desarrollado con participación de los abonados, garantías societarias y pleno respaldo accionarial", explicó la entidad presidida por Juan Carlos Escotet.

Un momento histórico para el club gallego

La aprobación llega en un momento especialmente dulce para el Deportivo.g

Tras varias temporadas alejados de la élite, los blanquiazules lograron el ascenso y competirán en LaLiga durante la temporada 2026-27.

De este modo, el regreso a Primera División coincidirá con una nueva etapa institucional marcada también por el cambio oficial de nombre del club.

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