Portugal vs Uzbekistán: horario del segundo partido de selección portuguesa en el Mundial 2026

El encuentro, correspondiente a la segunda jornada del Grupo K, puede resultar clave para las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por alcanzar las eliminatorias.

Portugal llega al torneo con la ambición de conquistar el único gran título que todavía falta en su palmarés. Campeona de Europa en 2016 y ganadora de la Liga de Naciones en dos ocasiones, la selección lusa persigue desde hace décadas el sueño de levantar una Copa del Mundo.

Enfrente estará una Uzbekistán que sigue creciendo en el panorama internacional y que disputará uno de los partidos más importantes de su historia reciente. Los asiáticos quieren demostrar que pueden competir ante una de las grandes potencias del fútbol europeo.

Cuándo se juega el Portugal vs Uzbekistán del Mundial 2026

El encuentro entre Portugal y Uzbekistán se disputará el martes 23 de junio de 2026, dentro de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial.

A medida que avanza el torneo, cada partido adquiere una importancia especial. La segunda jornada suele ser decisiva para encarrilar la clasificación o para llegar con opciones a la última fecha del grupo.

Portugal partirá como favorita sobre el papel, pero el combinado luso sabe bien que las sorpresas forman parte de la historia de los mundiales. De hecho, algunas de las grandes selecciones han sufrido importantes tropiezos frente a rivales teóricamente inferiores en las últimas ediciones del campeonato.

Para Uzbekistán, sumar ante una selección del nivel de Portugal supondría un impulso enorme en sus aspiraciones mundialistas y un nuevo paso adelante en el crecimiento del fútbol del país.

Horario del partido entre Portugal y Uzbekistán

El choque comenzará a las 19:00 horas (horario peninsular español).

Aunque todavía no existe una larga historia de enfrentamientos entre ambas selecciones, el partido despierta interés por el contraste entre dos proyectos futbolísticos muy diferentes: una potencia consolidada frente a una selección que busca hacerse un hueco entre las mejores del mundo.

Cristiano Ronaldo lidera una nueva candidatura portuguesa

Portugal vuelve a presentarse en una Copa del Mundo con una de las plantillas más completas de su historia. Al frente del proyecto continúa Roberto Martínez, que asumió el cargo de seleccionador tras el Mundial de Qatar y ha conseguido dar continuidad a una generación repleta de talento.

Gran parte de los focos volverán a apuntar hacia Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos. El delantero portugués continúa ampliando una trayectoria única y busca añadir el único gran trofeo colectivo que todavía falta en su carrera.

Sin embargo, Portugal ya no depende exclusivamente de su máxima estrella. El equipo cuenta con jugadores de primer nivel internacional como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Neves o Nuno Mendes, futbolistas que han convertido a la selección lusa en una de las candidatas habituales en las grandes competiciones.

Por su parte, la selección asiática ocupa actualmente posiciones intermedias en la clasificación mundial y está dirigida por Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia en Alemania 2006 y uno de los defensas más reconocidos de las últimas décadas.

Entre sus principales referentes destacan el delantero Eldor Shomurodov, uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del país, y el joven central Abdukodir Khusanov, convertido en una de las grandes promesas del fútbol asiático tras su llegada a la élite europea.

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