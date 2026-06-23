Susto en el entrenamiento de España por una 'tormenta destructiva': se refugian en el gimnasio

La selección española vivió este lunes una jornada atípica en Chattanooga. La amenaza de tormenta eléctrica obligó a Luis de la Fuente y sus jugadores a suspender el entrenamiento previsto sobre el césped apenas veinte minutos después de su inicio y trasladar el trabajo al gimnasio.

La Roja había regresado a los entrenamientos tras la goleada frente a Arabia Saudí (4-0) con la vista puesta en el decisivo duelo ante Uruguay, pero las condiciones meteorológicas alteraron los planes del combinado nacional.

"El entrenamiento de la selección española, tras 20 minutos sobre el césped de Baylor School y siguiendo el Protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos, se ha trasladado al gimnasio donde los jugadores han continuado con su preparación para afrontar el último partido de la fase de grupo contra Uruguay", informó la Federación Española.

"Tormenta eléctrica severa y vientos destructivos"

El susto llegó por un aviso de "tormenta eléctrica severa y vientos destructivos" que llegó a los dispositivos móviles minutos antes de empezar la sesión.

"Servicio Meteorológico Nacional: AVISO DE TORMENTA ELÉCTRICA SEVERA vigente en esta zona hasta las 18:45 h (EDT) por vientos destructivos de hasta 129 km/h. Refúgiate inmediatamente en un edificio resistente y mantente alejado de las ventanas. Los objetos arrastrados por el viento pueden ser mortales para quienes estén al aire libre o sin protección", fue el mensaje.

Un protocolo muy estricto

La suspensión se produjo para cumplir la normativa de seguridad vigente en Estados Unidos ante fenómenos eléctricos. El protocolo establece que jugadores, técnicos y personal auxiliar deben abandonar inmediatamente la actividad al aire libre cuando se detectan rayos a menos de diez millas de distancia (unos 16 kilómetros).

Además, cualquier entrenamiento o competición solo puede reanudarse cuando las descargas eléctricas se alejan de esa zona y transcurren al menos 30 minutos consecutivos sin actividad eléctrica. Las mismas condiciones afectaron también al encuentro entre Francia e Irak, que se disputaba a esa hora en Philadelphia.

España ya piensa en Uruguay

El entrenamiento era el primero después de la convincente victoria ante Arabia Saudí, un resultado que ha colocado a España muy cerca de los dieciseisavos de final. La selección se jugará el liderato del Grupo H este viernes frente a Uruguay en Guadalajara (México), en un encuentro clave para definir su posición en el cuadro final del Mundial.

Cumpleaños de Rodrigo y Merino

Más allá del contratiempo meteorológico, la jornada dejó un momento de celebración dentro de la concentración española. Por la noche, los jugadores festejaron los cumpleaños de Rodrigo Hernández y Mikel Merino, dos piezas importantes del equipo de Luis de la Fuente, en una concentración que sigue manteniendo un ambiente distendido pese a la exigencia del torneo.

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