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Dos sicarios de 16 años matan a un menor en pleno partido del Mundial entre Ecuador y Curazao

La víctima también tenía 16 años y hasta seis personas resultaron heridas, entre ellas un colombiano y una concejala.

Imagen de aficionados de Ecuador viendo en directo el partido ante Curacao

Imagen de aficionados de Ecuador viendo en directo el partido ante Curacao EFE

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Un menor de 16 años ha sido asesinado por dos sicarios de la misma edad mientras veía en directo el partido del Mundial 2026 entre su selección (Ecuador) y Curazao en una pantalla gigante situada en la ciudad de Ibarra, Quito.

En el tiroteo también resultaron heridas otras seis personas, entre las que se encuentran un colombiano de 47 años, y la concejala ecuatoriana Mery Congo, que permanece en estado grave con una herida en el cráneo.

Irrumpieron en pleno partido y comenzaron a disparar

El suceso tuvo lugar a las 20:00 (hora local en Quito) y fue pasada la media parte del encuentro cuando dos sicarios de unos 16 años de edad irrumpieron entre la multitud y comenzaron a disparar contra varias personas. Al parecer y según las autoridades locales, la intención de los sicarios era asesinar a uno de los asistentes, pero no se sabe si finalmente consiguieron su objetivo.

La víctima fue un menor de 16 años que estaba presenciando el partido de su selección frente a Curazao (0-0), aunque también resultaron heridas otras seis personas.

Un colombiano y una concejala en estado grave, entre los heridos

De momento se conoce que una de ellas es un hombre colombiano de 47 años que presenta heridas en rostro y tórax, pero su vida no corre peligro. No obstante, la que se encuentra en estado crítico es la concejala Mery Congo, que fue herida en el cráneo.

Los perpetradores huyeron de la escena del crimen pero uno de ellos, el que disparó contra el grupo de personas, fue interceptado por la policía. El otro sigue sin ser localizado pero se conoce su identidad.

Precisamente hace unos días ocurrió algo parecido en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, cuando dos sicarios, también de de 15 y 16 años, mataron a tiros a un cabecilla criminal dentro del aeropuerto de esa ciudad. Muchos de los sicarios son menores de edad y las penas por asesinato son menores, lo que usan a su favor las bandas criminales para reclutarles.

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