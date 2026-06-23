Brexit, 10 años después: la decisión que redefinió al Reino Unido y sacudió a Europa

Diez años después del referéndum que selló la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit continúa siendo un proceso vivo más que un episodio cerrado. Desde la victoria del “Leave” en 2016 hasta los actuales intentos de acercamiento pragmático bajo el liderazgo de Keir Starmer, el país atraviesa una década de transformaciones políticas, tensiones territoriales y reajustes económicos. La salida formal, los acuerdos comerciales y los conflictos en torno a Irlanda del Norte dibujan una relación compleja con Bruselas, mientras crece entre la población un sentimiento de revisión crítica conocido como “Bregret”.

Un voto que divide una nación y cambia su futuro

El 23 de junio de 2016, el Reino Unido decide en referéndum abandonar la Unión Europea con un 51,9% frente a un 48,1%, en una jornada que evidencia profundas fracturas territoriales: Escocia, Irlanda del Norte y Londres votan mayoritariamente por permanecer. El resultado provoca una sacudida política inmediata. El entonces primer ministro, David Cameron, anuncia su dimisión tras haber defendido la permanencia. El país entra en una nueva etapa marcada por la incertidumbre, mientras se reabre el debate sobre la cohesión interna del Reino Unido y su papel en el mundo.

Theresa May y el laberinto del Brexit

Theresa May asume el liderazgo con la misión de ejecutar una salida inédita. En 2017 activa el Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, iniciando oficialmente el proceso de retirada. Sin embargo, el camino se complica: convoca elecciones anticipadas y pierde la mayoría absoluta, debilitando su posición.

Las negociaciones con Bruselas se convierten en un pulso político constante, mientras el Parlamento británico bloquea repetidamente el acuerdo de retirada. El principal escollo es la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, símbolo de un equilibrio delicado. Incapaz de desbloquear la situación, May termina dimitiendo, dejando tras de sí un país dividido y un proceso encallado.

Boris Johnson y la ruptura definitiva

El relevo llega con Boris Johnson, quien promete culminar el Brexit sin más dilaciones. Bajo su liderazgo, el Reino Unido intensifica las negociaciones con la Unión Europea y, finalmente, el 31 de enero de 2020 abandona oficialmente el bloque tras 47 años de pertenencia. La salida se produce en medio de una fuerte polarización interna, pero también con un mensaje político claro: cumplir el mandato del referéndum. Comienza entonces una nueva fase, menos visible pero igual de compleja, centrada en definir cómo será la relación futura entre ambas partes.

Una nueva relación: comercio, fronteras y fricciones

Desde 2021, el Acuerdo de Comercio y Cooperación regula la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Se mantiene un comercio sin aranceles, pero aparecen controles aduaneros y nuevas barreras administrativas. La libre circulación de personas llega a su fin, alterando dinámicas laborales y sociales. El punto más sensible sigue siendo Irlanda del Norte, donde se busca evitar una frontera física con la República de Irlanda. El llamado Protocolo de Irlanda del Norte genera tensiones políticas y comerciales, parcialmente aliviadas en 2023 con el Marco de Windsor, un acuerdo que flexibiliza controles y reduce fricciones, aunque no resuelve por completo el problema.

Diez años después

En la actualidad, el Brexit sigue definiendo el debate político y económico del Reino Unido. Bajo el gobierno de Keir Starmer, se apuesta por un acercamiento pragmático a la Unión Europea, buscando mejorar la cooperación sin plantear el reingreso. Al mismo tiempo, crece el fenómeno del “Bregret”: cada vez más ciudadanos cuestionan los beneficios de la salida y muestran en las encuestas una mayor simpatía hacia la idea de volver a la UE. A diez años del referéndum, el Brexit no es solo un hecho histórico, sino una realidad en evolución que sigue moldeando el presente y el futuro del Reino Unido.

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