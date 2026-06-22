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La brutal vacilada de Tsarukyan a Topuria: "Cuando te funcione el reconocimiento facial..."

El luchador armenio sigue haciendo 'sangre' con la derrota de Topuria ante Gaethje. Además, Tsarukyan se enriqueció y mucho con esta pelea...

Topuria en el combate ante Gaethje

Topuria en el combate ante Gaethje Reuters

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Los rivales y 'enemigos' que Topuria se ha ido forjando en estos últimos años, con sus victorias y también con sus comentarios, siguen disfrutando de la primera derrota oficial del hispanogeorgiano, ocurrida hace dos domingos ante Justin Gaethje en la histórica pelea que tuvo lugar en los jardines de la Casa Blanca.

En este caso el último que se ha querido sumar a las críticas ha sido el luchador armenio Arman Tsarukyan, uno de los mejores del planeta que además es uno de los grandes oponentes de Topuria por el cinturón del peso ligero. Además, el luchador se llevó casi seis millones de dólares tras apostar a la derrota de Ilia (apostó un millón a través de un amigo).

"Cuando vuelva a funcionar el Face ID... cámbialo a 17-1"

En este caso, el luchador no concedió una entrevista ni emitió un comunicado, sino que subió a sus redes sociales una captura de pantalla del mensaje que él mismo le envió a Topuria por Instagram: "Ilia, cuando vuelva a funcionar el 'Face ID', cámbialo a 17-1", refiriéndose al sistema de reconocimiento facial de los móviles...

En Instagram, Ilia no hace mención al récord (ahora 17-1), pero es curioso que en X sí y además lo haga con un '18-0', que es el balance que llevaría si hubiera vencido a Gaethje.

Topuria solo se ha pronunciado una vez

Ilia, por ejemplo, solo se ha pronunciado en una ocasión tras la dura derrota, y fue precisamente al día siguiente de la pelea con un post en Instagram: "Justin, felicitaciones. Dijiste que dejarías tu marca en mi cara... y lo hiciste. Tomaste la vista de mi ojo derecho en la primera ronda, y al final del segundo, también de mi izquierda. Sin excusas. Tuve uno de los mejores campos de mi vida. Vine fuerte, preparado y listo. Anoche fue tu noche. Esa es la naturaleza de este juego. La gloria y el dolor caminan lado a lado. Me curaré. Voy a descansar. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y confía en mí... Esta historia entre nosotros está lejos de terminar. Tendremos nuestra revancha".

Topuria no merece la revancha

Sobre esa revancha a la que hizo referencia el español, el propio Gaethje no parece estar muy de acuerdo ya que hace unas horas reconoció que "no habrá otro combate": "Topuria no merece una revancha. Puede intentarlo, pero no la va a tener. Se rindió en el taburete, lo detuve dos veces, ¿qué más tengo que hacer? Su próximo desafío no puedo ser yo. Necesita pelear contra Paddy o alguien por el estilo...", sentenció el americano en un podcast.

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