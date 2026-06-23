Tragedia durante el Mundial: un muerto en una estampida mientras veía el Jordania-Argelia

Una persona ha muerto y otras ocho han resultado heridas a causa de una estampida registrada en Amán, la capital de Jordania, durante la retransmisión en pantalla gigante del partido entre las selecciones de Jordania y Argelia correspondiente al Mundial 2026.

La tragedia se produjo en la plaza Hachemita, uno de los principales puntos de reunión habilitados para seguir los encuentros del torneo.

Una víctima mortal

La Dirección de Seguridad Pública jordana confirmó el suceso a través de un comunicado difundido en redes sociales. Según explicaron las autoridades, nueve personas fueron trasladadas a distintos hospitales después de resultar heridas durante la estampida.

Horas después, una de ellas falleció: "El cuerpo ha sido entregado al Departamento Forense para determinar la causa del fallecimiento", indicó la policía jordana.

Asimismo, las autoridades precisaron que el resto de los afectados permanece ingresado y que su estado oscila entre estable y moderado.

Miles de personas seguían el partido

La plaza Hachemita acogía a miles de aficionados que se habían congregado para seguir el encuentro entre Jordania y Argelia en una pantalla gigante instalada para la ocasión.

El partido terminó con victoria argelina por 1-2, aunque el resultado quedó completamente eclipsado por los dramáticos acontecimientos ocurridos en las gradas improvisadas.

Por el momento, las autoridades jordanas no han explicado qué provocó la estampida ni han ofrecido detalles sobre las circunstancias exactas en las que se produjo.

Investigación abierta

La Policía y los servicios de emergencia continúan investigando lo sucedido para esclarecer el origen del incidente.

La tragedia ha generado una fuerte conmoción en Jordania, donde el Mundial está despertando una enorme expectación y movilizando a miles de aficionados en diferentes espacios públicos habilitados para seguir los partidos de la competición.

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