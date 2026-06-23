Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Fase de grupos

Inglaterra vs Ghana: horario del segundo partido de la selección inglesa en el Mundial 2026

Inglaterra y Ghana se enfrentarán en la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026, un partido clave para ambas selecciones en la fase de grupos.

Pickford y Delph celebran el triunfo de la selección inglesa

Pickford y Delph celebran el triunfo de la selección inglesa Reuters

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Inglaterra llega como una de las favoritas del torneo, con una plantilla muy potente y un estilo de juego sólido que la ha convertido en candidata habitual a llegar lejos en los últimos Mundiales. Por su parte, Ghana representa la fuerza del fútbol africano, combinando experiencia y velocidad en jugadores que pueden sorprender a cualquier rival.

¿Cuándo juega Inglaterra vs Ghana?

El día 23 de junio jugará Inglaterra contra Ghana, a las 22:00 (hora española) en el Gillette Stadium de Boston. Será un duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026, donde ambas selecciones llegan con objetivos muy distintos pero igual de exigentes.

Inglaterra parte como una de las favoritas del Mundial 2026, con una generación de jugadores de gran nivel que aspira a llegar lejos en la competición. Ghana, sin embargo, buscará sorprender con su físico, velocidad y talento joven, intentando sumar puntos clave ante una potencia europea.

El Gillette Stadium de Boston se viste de Mundial 2026

El Gillette Stadium, situado en el área metropolitana de Boston, es una de las sedes destacadas del Mundial 2026. Este estadio, conocido por ser la casa de los New England Patriots, se ha consolidado como uno de los recintos deportivos más importantes de Estados Unidos gracias a su capacidad, modernidad y experiencia en la organización de grandes eventos internacionales.

Con una capacidad de más de 60.000 espectadores, el estadio ha sido renovado y adaptado en varias ocasiones para albergar competiciones de primer nivel, incluyendo partidos de fútbol internacional y grandes conciertos. Su ubicación estratégica cerca de Boston lo convierten en un escenario ideal para el Mundial 2026, donde acogerá encuentros clave de la fase de grupos y posibles eliminatorias.

Mundial 2026: ¿cuándo serán los próximos partidos de Inglaterra y Ghana?

El tercer partido de la fase de grupos de Inglaterra se disputará el sábado 27 de junio a las 23:00 horas (hora española), en el MetLife Stadium, donde se enfrentará a Panamá.

Por otro lado, Ghana jugará ese mismo día y a la misma hora ante Croacia en el Lincoln Financial Field, en un duelo clave para sus opciones de clasificación a la siguiente fase.

Estos partidos pueden ser determinantes para definir la clasificación a octavos de final, ya que cualquier detalle podría cambiar el destino de cada selección en el torneo. La igualdad del grupo hace que este último encuentro sea fundamental, con mucho en juego tanto para la selección europea como para la africana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Vicente Solivella y el ejemplo de que hacer kitesurf con 90 años es posible: "Me dicen que quieren ser como yo"

Vicente Solivella haciendo kitesurf

Publicidad

Deportes

Cristiano Ronaldo celebra un gol de Portugal

Portugal vs Uzbekistán: horario del segundo partido de selección portuguesa en el Mundial 2026

Pickford y Delph celebran el triunfo de la selección inglesa

Inglaterra vs Ghana: horario del segundo partido de la selección inglesa en el Mundial 2026

Julián Álvarez con la Selección Argentina

Julián Álvarez rompe su silencio: "Lo mejor es que el Atlético me traspase, quiero cumplir mi sueño"

Topuria en el combate ante Gaethje
UFC

La brutal vacilada de Tsarukyan a Topuria: "Cuando te funcione el reconocimiento facial..."

La madre de Vozinha llega al Mundial
Cabo Verde

La madre de Vozinha consigue el visado y llega a tiempo para verle frenar a Uruguay en el Mundial

Toni Nadal y Novak Djokovic
Tenis

La dura afirmación de Toni Nadal: "Estamos presenciando el último año de Djokovic"

El prestigioso entrenador no le augura mucho más recorrido a Novak, que en mayo de 2027 cumplirá 40 años.

Vicente Solivella haciendo kitesurf
Kitesurf

Vicente Solivella y el ejemplo de que hacer kitesurf con 90 años es posible: "Me dicen que quieren ser como yo"

Este valenciano de 90 años se fabrica su propio material y se lanza diariamente al mar con su tabla: "Dejaré de hacerlo cuando muera".

Lamine Yamal celebra su gol ante Arabia Saudí

Lamine Yamal contesta a sus 'haters' de Arabia Saudí: "Aquí estoy"

El jugador David Horrillo

Muere David Horrillo, futbolista y profesor sevillano, a los 32 años tras una larga enfermedad

Rodri y Mikel Merino charlando durante el encuentro ante Arabia Saudí

Las cuentas de España para clasificarse primera de grupo y posibles rivales en dieciseisavos del Mundial 2026

Publicidad