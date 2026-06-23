Inglaterra vs Ghana: horario del segundo partido de la selección inglesa en el Mundial 2026

Inglaterra llega como una de las favoritas del torneo, con una plantilla muy potente y un estilo de juego sólido que la ha convertido en candidata habitual a llegar lejos en los últimos Mundiales. Por su parte, Ghana representa la fuerza del fútbol africano, combinando experiencia y velocidad en jugadores que pueden sorprender a cualquier rival.

¿Cuándo juega Inglaterra vs Ghana?

El día 23 de junio jugará Inglaterra contra Ghana, a las 22:00 (hora española) en el Gillette Stadium de Boston. Será un duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026, donde ambas selecciones llegan con objetivos muy distintos pero igual de exigentes.

Inglaterra parte como una de las favoritas del Mundial 2026, con una generación de jugadores de gran nivel que aspira a llegar lejos en la competición. Ghana, sin embargo, buscará sorprender con su físico, velocidad y talento joven, intentando sumar puntos clave ante una potencia europea.

El Gillette Stadium de Boston se viste de Mundial 2026

El Gillette Stadium, situado en el área metropolitana de Boston, es una de las sedes destacadas del Mundial 2026. Este estadio, conocido por ser la casa de los New England Patriots, se ha consolidado como uno de los recintos deportivos más importantes de Estados Unidos gracias a su capacidad, modernidad y experiencia en la organización de grandes eventos internacionales.

Con una capacidad de más de 60.000 espectadores, el estadio ha sido renovado y adaptado en varias ocasiones para albergar competiciones de primer nivel, incluyendo partidos de fútbol internacional y grandes conciertos. Su ubicación estratégica cerca de Boston lo convierten en un escenario ideal para el Mundial 2026, donde acogerá encuentros clave de la fase de grupos y posibles eliminatorias.

Mundial 2026: ¿cuándo serán los próximos partidos de Inglaterra y Ghana?

El tercer partido de la fase de grupos de Inglaterra se disputará el sábado 27 de junio a las 23:00 horas (hora española), en el MetLife Stadium, donde se enfrentará a Panamá.

Por otro lado, Ghana jugará ese mismo día y a la misma hora ante Croacia en el Lincoln Financial Field, en un duelo clave para sus opciones de clasificación a la siguiente fase.

Estos partidos pueden ser determinantes para definir la clasificación a octavos de final, ya que cualquier detalle podría cambiar el destino de cada selección en el torneo. La igualdad del grupo hace que este último encuentro sea fundamental, con mucho en juego tanto para la selección europea como para la africana.

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