Duras imágenes: muere un futbolista tras recibir un brutal rodillazo en el pecho en pleno partido

Un jugador ha fallecido debido a un fuerte rodillazo que recibió en un partido de fútbol en Ghana. Según los medios del país africano, el jugador que perdió la vida es Emmanuel Antwi, aunque todavía no se conoce mucha más información.

Hasta el momento, ni el equipo de fútbol al que pertenecía Emmanuel ni la Asociación de Futbol de Ghana se han pronunciado sobre el siniestro.

El portero le propinó un rodillazo mortal

No obstante, en las imágenes que han corrido como la pólvora en redes sociales se puede apreciar como el futbolista recibe un desproporcionado y fortísimo rodillazo en el pecho del portero rival que deja a Emmanuel completamente K.O en el césped.

El árbitro inmediatamente enseña la tarjeta roja directa al portero y en las imágenes se puede ver al futbolista tendido en el suelo y sin conocimiento. Varios medios locales aseguran que perdió la vida en ese momento pero no hay confirmación oficial de que fuera en ese momento.

También se ha informado de que se ha remitido el caso a las máximas autoridades y que este se encuentra bajo investigación.

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