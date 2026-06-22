La madre de Vozinha consigue el visado y llega a tiempo para verle frenar a Uruguay en el Mundial

La historia más emotiva de Cabo Verde en el Mundial de 2026 no ocurrió sobre el césped. Días después de convertirse en una de las sensaciones del torneo tras su exhibición ante España, el portero Josimar Dias 'Vozinha' pudo vivir un momento muy especial: ver a su madre en la grada animándole por primera vez en esta Copa del Mundo.

La progenitora del guardameta agradeció este domingo el apoyo recibido durante los últimos días para conseguir el visado que le permitió viajar a Estados Unidos y asistir al encuentro entre Cabo Verde y Uruguay.

"Quiero agradecer a todos los hinchas y a toda la gente que me ayudó en este proceso"

"Quiero agradecer a todos los hinchas y a toda la gente que me ayudó en este proceso. También por el apoyo que dan a los equipos, especialmente a Cabo Verde", señaló en un vídeo difundido por la FIFA.

La madre del portero también quiso enviar un mensaje de ánimo a toda la selección africana: "Todos estamos apoyando a Cabo Verde para que juegue bien y brille en el campo". Su intervención concluyó con un grito que se ha convertido en símbolo de la selección caboverdiana: "¡Vamos Tiburones Azules!".

El problema con el visado

La historia comenzó tras el empate sin goles de Cabo Verde frente a España. Aquel día, Vozinha fue uno de los grandes protagonistas del Mundial gracias a sus siete paradas y a una actuación que le convirtió en fenómeno viral en redes sociales.

Sin embargo, al término del encuentro, el veterano guardameta no pudo evitar emocionarse al recordar que su madre no había podido viajar a Atlanta por problemas burocráticos relacionados con el visado.

La situación generó una enorme repercusión y apenas dos días después el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que estaba colaborando para agilizar los trámites necesarios.

Finalmente, la gestión llegó a tiempo.

El regalo perfecto para Vozinha

La madre del guardameta no solo pudo asistir al encuentro frente a Uruguay, sino que también fue invitada a visitar las instalaciones de la FIFA durante el torneo.

Y el partido acabó convirtiéndose en otro recuerdo inolvidable. Cabo Verde volvió a sorprender y logró un valioso empate ante Uruguay (2-2), manteniendo intactas sus opciones de clasificación para los dieciseisavos de final.

Los africanos incluso se adelantaron en el marcador gracias a Kevin Pina, autor del primer gol de la historia de Cabo Verde en los Mundiales. Uruguay reaccionó antes del descanso con tantos de Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio, pero Hélio Varela devolvió la igualdad en la segunda parte.

De 20.000 seguidores a casi 15 millones

Mientras tanto, la popularidad de Vozinha sigue creciendo a un ritmo vertiginoso. Antes del inicio del Mundial, el guardameta contaba con unos 20.000 seguidores en redes sociales.

Tras su actuación contra España y la repercusión internacional de su historia personal, esa cifra se ha disparado hasta rondar los 15 millones.

A sus 40 años, Vozinha está viviendo el mejor momento de su carrera. Y ahora, además, puede compartirlo con una de las personas más importantes de su vida desde la grada.

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